Côte-des-Neiges à l’honneur au prochain Salon du livre de Montréal

Pour souligner son 325e anniversaire, le quartier Côte-des-Neiges sera mis à l’honneur lors du prochain Salon du livre de Montréal qui se tiendra du 22 au 26 novembre 2023 au Palais des congrès.

Cette célébration de Côte-des-Neiges s’inscrit dans le cadre du projet Quartier invité, qui en sera à sa troisième édition.

Le but de cette initiative est de mettre de l’avant les artisans et artisanes de différents quartiers montréalais. L’année dernière, le Salon du livre avait jeté son dévolu sur Montréal-Nord tandis qu’en 2019, avant la pandémie, c’était le quartier Saint-Michel qui avait été célébré.

On sait déjà qu’un kiosque mettant à l’honneur les créatrices et créateurs qui ont vécu ou qui se sont inspirés de Côte-des-Neiges sera installé sur place, avec un espace dédié à l’histoire du quartier.

Pour le reste, les détails de la programmation suivront à l’automne.

« En 325 ans d’existence, Côte-des-Neiges a vu passer une diversité de voix littéraires et de talents qui mérite d’être reconnue. Je suis donc très heureuse et fière que Côte-des-Neiges ait été choisi pour être le quartier invité du 46e Salon du livre de Montréal. J’espère que cette représentation de notre quartier lors du Salon saura inciter plusieurs jeunes et moins jeunes originaires de Côte-des-Neiges à explorer et exprimer leur créativité à travers la lecture et l’écriture », a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.