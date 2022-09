Traversées gratuites entre la Promenade Bellerive et Boucherville

La population pourra essayer gratuitement la navette fluviale navigant entre la Promenade Bellerive et Boucherville le 10 septembre.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec Navark, lance cette invitation dans le cadre de la huitième édition de la campagne J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable, organisée par le Conseil régional de l’environnement – Montréal.

«Pendant tout le mois de septembre, des conférences, webinaires et ateliers seront présentés afin d’informer et de mobiliser la population, les administrations publiques, les entreprises et les organismes communautaires en regard aux options de mobilité active, collective, partagée ou électrique, d’une pointe à l’autre de l’île de Montréal», peut-on lire sur le site de l’événement.

L’embarquement se fait à partir du quai du parc de la Promenade-Bellerive, situé dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et du quai municipal de Boucherville. La traversée est d’une durée de 30 minutes.

Les personnes intéressées peuvent réserver gratuitement et dès maintenant leur place dans la navette pour le 10 septembre en suivant ce lien: https://navark.starboardsuite.com/.

«Selon l’heure de départ souhaitée, la réservation peut se faire pour l’aller seulement ou pour le parcours aller-retour», précise le communiqué de l’ARTM.

En plus de cette traversée, d’autres activités seront proposées à la population au cours de cette journée.

Des kiosques et des activités de sensibilisation se tiendront devant le quai de la Promenade-Bellerive. Une projection de la websérie documentaire Point tournant, réalisée par Accès transports viables, sera également présentée à la scène du parc en soirée.

D’ailleurs, afin de faciliter les déplacements durant les travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le service entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive est prolongé jusqu’en novembre. Des trajets ont également été ajoutés les fins de semaine.