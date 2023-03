Inondations: demande d’action collective contre MHM et la Ville de Montréal

Six citoyens de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ont déposé une demande d’action collective contre le maire de l’Arrondissement, Pierre Lessard-Blais, la Ville de Montréal et la mairesse de Ville-Marie, Valérie Plante.

Etienne Bouchard-Lamontagne, Mireille Dufresne, Véronique St-Onge, Julie Desrosiers, Odile Nachbauer et Chantal Lanthier blâment la Ville et l’Arrondissement de MHM pour les inondations dont ils ont été victimes le 13 septembre dernier. Ce jour-là, des pluies torrentielles s’abattaient sur la métropole et une partie de la province. Ces «inondations majeures» se répètent depuis 2012, souligne-t-on dans la demande.

Les demandeurs indiquent avoir souffert d’un «stress extrême», de «problèmes d’assurance», de pertes matérielles et monétaires. Ils se seraient «systématiquement» fait refuser les demandes de dédommagement par l’Arrondissement et la Ville. Ceux-ci auraient blâmé les victimes elles-mêmes, ou les changements climatiques.

Le système d’égout de l’arrondissement, datant de l’année 1900, serait vétuste, indique la demande. Déposée à la Cour supérieure aujourd’hui, elle veut obliger la Ville de Montréal à agir pour empêcher que de telles inondations se reproduisent dans MHM.

Les secteurs concernés par la demande d’action collective se situent dans trois quadrilatères se trouvant majoritairement dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et partiellement dans Ville-Marie.

Les demandeurs réclament des dédommagements allant de 15 000$ à 45 000$, en fonction du nombre d’inondations les ayant touchés. Ils demandent également entre 7000$ et 22 000$ inclusivement pour les membres ne parvenant plus à être assurés, ou ayant vu le coût de leurs assurances augmenter.

Une somme de 10 000$ est aussi demandée pour chaque année au cours de laquelle ils ont été victimes d’une inondation, en plus de 25 000$ pour dommages moraux.