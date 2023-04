MHM organise son tout premier Salon des bénévoles

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) tiendra la première édition de son Salon des bénévoles le samedi 22 avril à l’aréna Saint-Donat, de 9h à 12h. L’événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole de la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ).

Vingt organismes et partenaires de l’arrondissement devraient être présents pour rencontrer et présenter leurs activités aux citoyens intéressés par l’engagement communautaire. Ces organismes seront en lien avec le loisir, la culture, le développement social et la santé.

L’arrondissement souligne que cet événement sera l’occasion pour eux de répondre à certains problèmes de main-d’œuvre, qui affectent la majorité des secteurs.

En organisant le Salon des bénévoles, on veut établir ce premier contact entre les organismes et la population pour favoriser le maillage communautaire. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM

Selon l’arrondissement, participer à l’action bénévole permet d’étendre son réseau professionnel, de se préparer au monde du travail, de développer de nouvelles compétences, et de faire de nouvelles rencontres.

Pour plus d’informations sur l’événement, visitez journalmetro.com/evenement.