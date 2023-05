Jonny Rock Gear: le succès d’un entrepreneur d’Hochelaga

Depuis près d’une dizaine d’années, Jean-René Gosselin, un entrepreneur d’Hochelaga, a réussi à faire sa place dans le marché compétitif des pédales de guitare. Parti de rien, ses produits Jonny Rock Gear sont maintenant vendus dans une quarantaine de détaillants au pays et s’attirent des critiques élogieuses.

Guitariste, Gosselin fait ses première expériences en design de pédales de guitare autour de 2014.

«Je me cherchais un hobby et je me suis inscrit sur des forums de discussion de concepteurs. J’ai acheté un kit pour commencer. J’ai monté ma pédale et ensuite, j’ai voulu faire des modifications alors j’ai fait des recherches sur internet. Je ne suis pas un ingénieur, je suis vraiment quelqu’un qui est autodidacte dans l’apprentissage de l’électronique», raconte-t-il.

Son premier modèle, qui demeure d’ailleurs à ce jour son produit le plus populaire, fut la Dude Screamer, un overdrive inspiré d’une des plus populaires pédales de guitare au monde, la célèbre pédale Tube Screamer d’Ibanez.

«Je travaillais dans un magasin de musique alors j’en ai fait essayer à des clients. Ils aimaient bien ce que je faisais, à comparer avec d’autres modèles. On comparait et les gens préféraient la Dude Screamer à l’autre. Alors j’en vendais au magasin», indique Jean-René Gosselin.

Ses produits sont entièrement fabriqués à la main. Pour ce faire, il se procure des boitiers en aluminium vierges. Grâce à la sérigraphie, il réalise l’impression des dessins qui ornent ses pédales. Le fini extérieur requiert un revêtement en poudre.

«C’est comme un peu la peinture des parties de voiture. C’est de la poudre qui cuit et ça fait un fini spécial, qui est très durable», indique-t-il.

Si la production se fait en lots de 6 à 12 unités à la fois, le concepteur estime que la construction d’une seule pédale «d’un bout à l’autre» prendrait entre 1h30 à 2h.

Reverb, chorus, overdrive, fuzz, tremolo, compresseur, distorsion, boost, Jean-René Gosselin offre une gamme qui comprend divers types de pédales de guitare. Depuis ses débuts, le concepteur affirme avoir fabriqué quelques milliers d’unités.

Quelques temps après ses débuts, il a signé, grâce à ses contacts dans le monde des magasins de musique, un premier contrat avec un distributeur canadien: une commande de 300 unités. Cela lui a permis de placer ses produits dans une vingtaine de détaillants au pays.

À Montréal, on retrouve notamment sa gamme de 13 produits chez des détaillants tels qu’Archambault, Nantel Musique ou encore Moog Audio.

2017: NAMM et Steve Hill

Pour tenter de mousser la popularité de ses produits, Gosselin se tourne en 2017 vers le populaire guitariste de blues canadien Steve Hill afin qu’il tourne avec lui une vidéo de démo.

«Je ne le connaissais pas personnellement, alors j’ai pris « un guess« , rigole Gosselin. Je lui ai écrit directement. Il m’a demandé d’essayer mes pédales et a accepté de faire une petite session de démo. Je suis allé chez eux avec un ami.»

En cette même année 2017, Gosselin tente également sa chance au National Association of Music Merchants (NAMM) Show, une importante foire commerciale annuelle se déroulant aux États-Unis et qui permet aux producteurs d’instruments et d’équipements de musique de présenter leurs nouveaux produits. L’occasion est belle pour présenter ses produits au monde entier, mais au final, le résultat s’avère décevant.

«J’ai rencontré ben du monde mais ça n’a jamais abouti. Des compagnies de pédales, il y en a beaucoup. À un moment donné, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire ça. En tant que Québécois, je suis bien encouragé ici, mais ailleurs… Je suis rentré dans presque tous les bons détaillants indépendants du Québec. Mais après ça, aller ailleurs, il y a toujours un dude qui fait des pédales là-bas et lui, on l’encourage là-bas», résume-t-il.

Des produits de qualité, mais moins connus

Propriétaire du magasin HGmusique.ca, à Varennes, Olivier Egglefield vend la gamme complète de produits Jonny Rock Gear depuis quelques années. Guitariste professionnel, il dit lui-même en utiliser quelques-unes.

«Il offre vraiment un produit de type boutique professionnelle, fait à la main, qui peut se comparer aux pédales à 300$ ou 400$ chacune. Mais il est un peu plus abordable», affirme-t-il.

S’il soutient que ces produits se vendent «quand même bien», Egglefield précise qu’un des freins à leur popularité est qu’elles ne sont pas aussi connues que les produits de grandes marques comme Boss ou MXR, par exemple.

«C’est sûr que ça prend, comme n’importe quel produit de marque moins connue, que les personnes veulent bien les essayer. Dans ce cas-là, ça se vend bien. Quand les gens rentrent et me disent qu’ils veulent essayer un chorus, un reverb, je leur mentionne tout le temps que celui de Jonny Rock Gear est vraiment cool. Vu que ses prix sont raisonnables, il peut affronter des produits fabriqués en masse», explique-t-il.

Continuer l’aventure?

Enseignant de musique, Jean-René Gosselin en est présentement à terminer un baccalauréat dans ce domaine. Il dit «maintenir en vie» sa compagnie, mais affirme se trouver en période de hiatus pour ce qui est de la recherche et développement.

«Je ne sais pas si je vais finir par passer la relève à quelqu’un d’autre ou continuer encore un peu. Pour maintenir ça en vie, il n’y a pas de problème. Mais de trouver d’autres modèles, présentement, je n’ai pas trop d’inspiration pour ça. Mais peut-être qu’à un moment donné, je vais repogner un buzz et je vais me remettre à gosser», avance-t-il.