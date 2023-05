MHM: encourager la mobilité active pour les trajets vers l’école

Selon l'organisme L'Anonyme, améliorer la sécurité routière autour des écoles passe par la réduction du trafic automobile et l'encouragement des élèves à se rendre à l'école à pied.

L’organisme L’Anonyme organise la troisième édition de son concours À mon école ça marche!, qui a pour objectif d’encourager et de promouvoir les déplacements actifs et sécuritaires vers l’école par la marche, le vélo, ou encore la trottinette.

Pour l’occasion, ce sont les élèves de onze écoles primaires de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) qui participeront à cette nouvelle édition et qui tenteront de remporter des prix. Lors de la dernière édition de ce concours financé par le ministère des Transports du Québec, l’Arrondissement de MHM et l’entreprise Le 5600, 2421 enfants s’étaient rendus à l’école sans voiture lors de la dernière édition. L’école primaire Saint-Fabien avait remporté le premier prix avec un taux de participation de 93%.

«Grâce au concours, plusieurs familles découvriront qu’il est plus facile et agréable d’utiliser les transports actifs pour se déplacer jusqu’à l’école que d’utiliser la voiture», a expliqué Julien Montreuil, directeur général de L’Anonyme. Selon lui, cette expérience permettra de les sensibiliser à l’importance de diminuer la circulation autour des écoles, et de faire attention à tous les usagers de la route.