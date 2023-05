Voici à quoi ressemble le loyer moyen dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

D’un arrondissement à l’autre, le coût moyen pour un appartement en location varie. Alors, à quoi ressemble un logement au loyer moyen à louer dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve? Métro a épluché les annonces pour vous en donner un aperçu!

Loyer moyen estimé: 1316 $*

Ce qu’on trouve pour ce prix: Si plus à l’est on trouve encore des 4 ½ à louer aux alentours de 1300 $ par mois, au cœur d’Hochelaga, ce sont plutôt des 3 ½ qui sont proposés à ce prix, notamment dans les constructions plus récentes. Par exemple, ce petit 3 ½ rénové est à louer pour exactement 1300 $. Voir l’annonce.

*Pour estimer le loyer moyen de chaque arrondissement, Métro s’est basé sur les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et sur les projections du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Les données n’étaient pas disponibles pour les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Lachine.