On vous propose ce parcours pour voir les murales d’Hochelaga

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose ce circuit pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert dans le quartier Hochelaga.

Pour cette balade, pas besoin de sortir le vélo: tout est faisable à pied. Cette marche permet de découvrir 12 œuvres au cœur d’Hochelaga. Nombre d’entre elles ont été réalisées par des artistes locaux, avec l’aide d’A’Shop, une agence de production et de représentation d’artistes basée à Montréal.

On aime particulièrement la murale de Fluke et Ankh One, au 3562, rue Sainte-Catherine Est. Recouvrant tout un bâtiment résidentiel de trois étages, cette fresque très colorée représente un cycliste avec le pont Jacques-Cartier en arrière-plan, et comporte plusieurs images emblématiques de l’histoire du quartier d’Hochelaga.

Pour agrandir ce parcours ou pour voir plus de circuits à faire dans d’autres quartiers, consulter notre carte: