La bibliothèque Maisonneuve rouvre ses portes

Après trois années de travaux, c’est un nouvel univers de livres qui s’ouvre à la population de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à l’intersection de la rue la rue Ontario Est et du boulevard Pie-IX.

Après s’être installée temporairement dans de petits locaux situés au-dessus du Village des Valeurs, la bibliothèque Maisonneuve est de retour au 4120, rue Ontario Est, depuis vendredi dernier, 9 juin. La mairesse de Montréal Valérie Plante, son homologue de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Pierre Lessard-Blais et le ministre québécois de la Culture Mathieu Lacombe ont officialisé sa réouverture.

Le bâtiment d’origine a conservé son style Beaux-Arts et ses caractéristiques patrimoniales grâce à un travail de restauration entrepris dès l’été 2020. Deux ailes vitrées plus contemporaines ont été ajoutées à l’édifice pour tripler sa superficie. Les alentours de la bibliothèque ont aussi été transformés; la bibliothèque est maintenant ornée d’un jardin et d’une place Ernest-Gendreau colorée et entièrement aménagée.

Ce projet est le résultat d’une association entre l’architecte Dan Hangaru et la firme EVOQ Architecture. Les coûts des travaux, financés par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications, sont évalués à 42,6 M$.