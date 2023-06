Le Collège Mont-Royal sera agrandi pour accueillir plus d’élèves

Le Collège Mont-Royal, situé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), sera aménagé et agrandi au courant de l’été afin de pouvoir accueillir 130 élèves de plus pour la prochaine rentrée scolaire.

L’institution privée, qui est également un organisme sans but lucratif (OSBL), compte près de 550 élèves de la première année à la cinquième secondaire. Il offre des programmes personnalisés aux étudiants, et propose quatre concentrations différentes: la natation, la danse, le patinage artistique et les métiers de la scène.

«La vocation première de l’école est d’offrir aux élèves un programme stimulant qui leur permet d’acquérir le sens du travail. Les travaux d’aménagement permettront ainsi de renforcer nos services et de mettre à niveau les infrastructures déjà existantes», explique la directrice générale de l’établissement, Anne-Marie Blais.

Le pavillon principal du Collège, situé sur la rue Baldwin, se dotera d’une nouvelle aile sur les rues Tellier et Pierre-Tétreault, et verra sa cour extérieure améliorée et aménagée avec un petit parc. De plus, prévu pour 2024, le Centre sportif et culturel sur Notre-Dame Est sera agrandi par l’ajout d’un plateau sportif, et verra l’aménagement de plusieurs espaces verts et de classes extérieures.

Vue de la nouvelle aile de la rue Pierre-Tétreault.

Vue de la nouvelle aile de la rue Pierre-Tétreault et Tellier.

Aménagement du petit parc sur Baldwin.

«Cet agrandissement permettra à l’école de s’équiper de nouveaux locaux multimédias, de salles d’art plastique ou de travaux d’équipe», précise Mme Blais.

En plus de ces aménagements, le presbytère sur la rue Notre-Dame et le duplex sur la rue Pierre-Tétreault permettront d’accueillir un Centre de la petite enfance (CPE) d’ici la mi-juin.

«Le coût des travaux est à 100% pris en charge par l’école, mais nous aimerions créer une nouvelle structure communautaire afin que des partenaires financent une partie des aménagements, tout en collaborant avec le milieu scolaire», ajoute la directrice de l’école.

Cette structure, appelée le Cercle des Ambassadeurs, devrait voir le jour d’ici la prochaine rentrée scolaire.