Davantage de soutien pour les personnes en situation d’itinérance dans MHM

Après Ville-Marie, le Sud-Ouest et le Plateau-Mont-Royal, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a accueilli à son tour l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) sur son territoire. Depuis le 19 juin, cette équipe arpente les rues de MHM en tout temps pour favoriser la cohabitation sociale entre les résidents, les commerçants et les personnes en situation d’itinérance.

Leur expertise permet d’apporter du soutien en cas de crise, de détresse et de conflit par l’entremise de la médiation en plus de diriger les citoyens vulnérables vers les ressources appropriées selon leurs besoins.

D’ici les cinq prochaines années, la Ville de Montréal prévoit étendre les capacités d’intervention d’ÉMMIS à l’ensemble de l’île grâce à un investissement de 50 M$, une somme à laquelle le ministère de la Sécurité publique du Québec a contribué. Pour l’instant, 32 intervenants psychosociaux composent cette équipe.

Le bail du refuge l’Étape prolongé

L’église Sainte-Jeanne-d’Arc, située sur la rue de Chambly, servira encore pour quelque temps comme refuge d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance de l’arrondissement.

L’organisme communautaire Carrefour d’alimentation et de partage (CAP) St-Barnabé, qui a mis en place le refuge l’Étage avec l’aide financière du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a prolongé temporairement son bail, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse. Ce délai permet de maintenir les services pour la communauté desservie et de poursuivre les recherches vers un lieu alternatif.

Le refuge l’Étape est actuellement localisé dans milieu résidentiel. Pour permettre une cohabitation harmonieuse dans le secteur, le cabinet de la mairesse et du comité exécutif souligne dans sa communication qu’une présence constante d’intervenants communautaires est assurée au refuge et des agents de sécurité circulent régulièrement au parc Lalancette se trouvant à proximité.

Quatre nouveaux projets pour l’inclusion, la cohabitation et la sensibilisation

Un investissement de 1,3 M$ par la Ville de Montréal servira également à lancer quatre nouveaux projets dans MHM d’ici 2025.

La plus grande part de ce montant, soit 756 000 $, sera versée à L’Anonyme pour un projet axé en sécurité urbaine et la cohabitation aux abords des lieux de ressources pour les personnes en situation d’itinérance. Les actions mises de l’avant consistent à du porte-à-porte, des formations publiques, des marches exploratoires ainsi que des rencontres citoyennes.

Le CAP St-Barnabé récoltera 245 000 $ pour mettre en place une brigade de nettoyage urbaine dans l’arrondissement près des services d’hébergement d’urgence du territoire.

Une somme du 200 000 $ sera allouée à Missions Exeko pour poursuivre son projet de caravane mobile. Quatre à cinq fois par semaine, un médiateur, philosophe ou artiste se promène dans les rues, près des parcs et des stations de métro à bord d’un véhicule contenant des livres, des revues, des carnets, des crayons et du matériel d’art. Ces outils servent à créer des canaux de communication avec la communauté.

Enfin, une enveloppe de 155 000 $ sera accordée à Cirque Hors Piste qui propose sept processus de pré-employabilité répartis sur un mois pour les jeunes marginalisés ou en situation de précarité. Ces activités mobilisent 10 participants qui prépareront collectivement une représentation artistique qu’ils présenteront à la communauté.