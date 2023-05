Un nouveau centre de tri privé pour l’est de Montréal

C’est l’entreprise Green For Life (Matrec-GFL) qui assurera la construction et l’opération d’un nouveau centre de tri des matières recyclables desservant l’est de l’île de Montréal. L’entreprise sera responsable «des caractéristiques, équipements et modes de fonctionnement» du nouveau centre de tri qui devra être mis en fonction en janvier 2025. Le chantier de construction, situé près de l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Durocher, sera préparé dans les prochains jours.

Il s’agit d’une façon de répondre à «un besoin urgent de pallier la fin du contrat d’opération actuel du Complexe Environnemental St-Michel (CESM) à l’automne 2024», selon un communiqué d’Éco Entreprise Québec (ÉEQ).

Pour la responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, «les centres de tri de la métropole sont des partenaires essentiels pour réduire l’enfouissement, atteindre notre objectif de zéro déchet d’ici 2030 et contribuer aux objectifs du Plan climat 2030».

Si une entente de principe a été signée le 28 avril dernier entre Matrec-GFL et l’ÉEQ, qui avait lancé l’appel d’offres, un contrat final sera signé à la fin de l’été 2023.