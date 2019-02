Conditions météo difficiles : hausse des plaintes concernant le déneigement à Montréal-Nord

Trois fois plus de plaintes ont été émises cette année par les citoyens concernant le déneigement à Montréal-Nord. L’arrondissement pointe du doigt des conditions météorologiques particulièrement compliquées.

« C’est dangereux, il y a de la glace partout, déplore Marc Henry Atabois, résident de Montréal-Nord. La plupart du temps, je suis obligé de marcher sur la rue si je ne veux pas glisser. »

En cause principalement, l’épaisse couche de glace qui recouvre bon nombre de trottoirs de l’arrondissement.

« J’ai l’impression que les trottoirs sont glacés depuis le début de l’hiver, estime Blanchard Jean Junior, qui habite le secteur. C’est vraiment très compliqué de se déplacer cette année. »

Du côté de l’arrondissement, on assure que les équipes de déneigement redoublent d’efforts pour dégager les chaussées.

« Nous avons fait beaucoup plus d’opération d’épandage d’abrasifs qu’à l’accoutumée, soutient Gilbert Bédard, directeur des travaux publics pour Montréal-Nord. Habituellement, on fait trente sorties sur les trottoirs par hiver. Nous en sommes à 31 jusqu’à présent, et l’hiver est loin d’être terminé. »

Selon l’arrondissement, les conditions météorologiques rendrait le déneigement difficile cet hiver.

« C’est un hiver exceptionnellement difficile, concède M. Bédard. Entre neige, verglas, pluie, redoux, il y énormément de variations climatiques qui compliquent nos opérations. »

Des conditions difficiles que leur concède Martine Morcet, qui habite Montréal-Nord depuis près de 16 ans.

« C’est sur que la météo ne les aide pas, c’est trop changeant, admet la Nord-Montréalaise. Parfois Il y a trop de neige à ramasser pour bien déglacer, et d’autres jours, il pleut par dessus. Je pense que tout le monde devrait y mettre du sien, j’essaie par exemple de dégager devant chez moi dès que je peux. »

Hausse significative des plaintes pour trottoirs glissants

Depuis la tempête majeure qui s’est abattue sur le Québec le 19 janvier dernier, Montréal-Nord a reçu 587 plaintes en un mois concernant le déneigement, les chaussées et les trottoirs glissants.C’est significativement plus que l’an passé pour la même période, où le nombre de plaintes s’élevait à 183.

« C’est vraiment cette grosse tempête qui nous a mis dans la difficulté, souligne Daniel Buissières, responsable des communications pour l’arrondissement. On a déjà reçu autant de neige cette année qu’une année moyenne. »

Si on s’attarde plus spécifiquement sur les trottoirs et les chaussées glissantes, l’arrondissement a recueilli 434 plaintes et requêtes au 311 depuis le 1er novembre dernier, soit près du double que l’an passé, où 228 plaintes avaient été recensées pour la même durée.

« Nous nous doutons que le déneigement suscite beaucoup de questions, reconnait la mairesse Christine Black. L’hiver actuel est particulièrement difficile pour nos cols bleus, mais nous faisons le maximum pour donner la priorité aux trottoirs et pour les déglacer. »