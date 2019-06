Synergie Montréal: une initiative innovante de l’Est étendue à l’ensemble de Montréal

Le projet Synergie Montréal, une initiative née dans l’Est qui vise à favoriser l’utilisation de matières résiduelles d’une entreprise comme matière première par une entreprise voisine, sera étendu sur l’ensemble du territoire montréalais.

La Ville de Montréal injectera 450 000$ dans les trois prochaines années pour le déploiement du programme d’écologie industrielle.

« PME MTL Est-de-l’Île est très fière d’être porteur d’une initiative aussi innovante, durable et structurante pour Montréal. Nous sommes très reconnaissants de la confiance de nos partenaires et sommes prêts à relever le défi », assure Annie Bourgoin, directrice générale de l’organisme.

En 2018, Synergie Montréal a accompagné 251 entreprises et concrétisé 55 synergies. Ces collaborations ont permis de détourner annuellement plus de 1 023 tonnes de matières de l’enfouissement ou du recyclage, soit l’équivalent de 136 camions d’ordures. L’émission de 1540 tonnes de CO2 a également été évitée, ce qui correspond à 385 voitures de moins sur les routes.

Un bilan positif pour PME MTL

L’annonce a été faite lors du cocktail printanier de PME MTL Est-de-l’Île, le 5 juin dernier, où plus de 130 entrepreneurs, élus et partenaires économiques étaient présents. À cette occasion, PME MTL Est-de-l’Île a dévoilé les résultats de son bilan annuel.

En 2018, l’équipe de Mme Bourgoin a soutenu 830 entreprises privées et collectives, qu’elles soient en démarrage, en croissance ou transfert, notamment grâce à des investissements de 2,7 M$. Les 46 projets d’entreprises financés auront mené à la création et au maintien de 520 emplois sur le territoire et généreront ainsi des investissements totaux de 20,2 M$.

PME MTL Est-de-l’Île a également permis l’accompagnement en emploi de 377 chercheurs d’emplois et 170 entreprises dans leurs efforts de recrutement.

« Les résultats historiques et ce succès ont été atteints grâce à une recette composée de plusieurs ingrédients : des partenaires de confiance, des entrepreneurs dynamiques et innovants, des bénévoles, administrateurs et membres du comité d’investissement engagés et visionnaires et une équipe professionnelle efficace et dédiée », souligne fièrement Michel Taylor, président du conseil d’administration.

PME MTL Est-de-l’Île est mandataire du développement économique local de l’Est de Montréal, et accompagne les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est et des arrondissements d’Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard. Ses principaux partenaires financiers sont : le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Services Québec.