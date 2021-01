«TRYSPACES»: Montréal-Nord raconté par ses jeunes

Cinq jeunes de Montréal-Nord ont partagé leur récit et leur perspective sur leur arrondissement dans le cadre du projet de recherche collaborative TRYSPACES. Leurs témoignages prendront vie à l’écran le 27 janvier lors du lancement en ligne du webdocumentaire interactif MTL NRD : Histoires de Montréal-Nord.

«Il y a beaucoup d’idées préconçues sur l’expérience des jeunes à Montréal-Nord. Cette réalité que l’on veut illustrer vise à faire fi des préconceptions et montrer l’expérience de l’arrondissement à travers leurs yeux», explique Myriam Tremblay, chef de projet pour CREO. L’agence de production multimédia a co-réalisé le webdocumentaire avec le studio de jeu Affordance.

La contribution des jeunes ne se limite cependant pas qu’à leurs témoignages : ils ont été activement impliqués dans l’entièreté de la construction du projet.

«C’était de leur donner la parole, c’est eux les experts de leur quartier. Ils étaient au centre du processus de réflexion et de création», affirme Violaine Jolivet, professeure agrégée à l’Université de Montréal en géographie urbaine. Mme Jolivet est co-chercheuse dans le projet TRYSPACES et a chapeauté l’étude de cas sur Montréal-Nord avec Celia Bensiali-Hadaud et Chakib Khelifi.

Souhaitant demeurer anonyme, une jeune femme qui a collaboré au webdocumentaire décrit son rapport avec l’arrondissement où elle a grandi: «beaucoup de mes déplacements étaient influencés en fonction de la surveillance policière. On la sent la répression. Il y a tant de gens marginalisés et peu de ressources. Mais beaucoup de personnes sont comme moi: on croit que ça peut changer».

L’occasion de participer à un projet comme celui-ci n’est pas chose commune pour les jeunes de Montréal-Nord. «On n’a pas beaucoup d’espaces pour s’exprimer en tant que jeunesse dans le quartier, déplore-t-elle, ce projet participatif nous offre une belle opportunité».

Webdocumentaire

Afin d’illustrer cette relation qu’entretiennent les jeunes avec les espaces publics urbains, le format d’un webdocumentaire interactif a été retenu. Les intéressés qui parcourront la plateforme numérique auront la possibilité d’effectuer des choix qui définiront leur expérience.

«On met l’utilisateur en situation où il peut se retrouver dans plusieurs lieux. De cette façon, il pourra en découvrir davantage sur la réalité des jeunes et des endroits que ceux-ci fréquentent», affirme Myriam Tremblay.

Le projet se veut une immersion d’une trentaine de minutes, dépendamment des chemins empruntés par les participants. Bien qu’esthétique et dynamique, d’après Mme Tremblay, le webdocumentaire est majoritairement axé sur le récit de ses protagonistes.

Prototype

MTL-NRD : Histoires de Montréal-Nord ne représente qu’une pièce du casse-tête pour TRYSPACES, dont un des objectifs est de produire des contenus multimédias créés avec des jeunes de divers territoires. Comme le premier épisode d’une série télé, le projet-pilote ouvre le bal pour d’autres études comparatives. Ces dernières prendront place soit à Montréal ou dans les villes d’Hanoï, Mexico et Paris.

Les détails pour assister au lancement sont disponibles sur la page Facebook de TRYSPACES.