Ramadan à Montréal-Nord: la communauté musulmane unie dans l’épreuve

Pour une deuxième année de suite, les communautés musulmanes du Québec doivent aborder le mois du ramadan dans la restreinte. Sans rassemblement à la maison, sans la prière nocturne et celle avant l’aube à la mosquée, plusieurs trouvent le temps long à Montréal-Nord.

Mohamed Boufenzi donne le prêche bénévolement au Centre culturel islamique Ach-Choura les vendredis soir. En temps normal, 200 personnes viennent assister aux prières dans les quatre salles de l’établissement du boulevard Henri-Bourassa. Actuellement, seulement 25 personnes y sont autorisées.

«C’est difficile l’éloignement des fidèles, mais on n’a pas le choix. Quand on regarde les gens à l’hôpital qu’on ne peut pas visiter, on se dit qu’il y a pire. Mais on espère vraiment que les choses vont changer», affirme M. Boufenzi, à genoux sur son tapis de prière.

Sur le plancher du Centre Ach-Choura, du ruban adhésif délimite l’espace de chaque pratiquant. De grosses feuilles de papier recyclable sont remises à ceux qui oublient leurs tapis. Une petite corde limite l’accès aux Corans. Certains fidèles attendent à l’extérieur, d’autres entrent au compte-goutte.

«Tout le monde en a marre, mais la communauté comprend les enjeux. Normalement en temps de ramadan, on fait les cinq prières ici. Mais actuellement, c’est impossible pour deux d’entre elles», souligne Mohamed Boufenzi.

Mois de la générosité

Devant les obstacles, certains leaders spirituels de la communauté musulmane de Montréal-Nord ont décidé d’adapter leurs pratiques pour supporter la population. C’est le cas d’Abdelaziz Rzik, président du Centre communautaire Annour (CCA), qui offre chaque jour 100 repas aux Nord-Montréalais qui se présentent à l’extérieur de l’établissement.

«C’est pour tous, pas seulement les musulmans, mais aussi, les Haïtiens et les Québécois. Dans notre religion, c’est le mois du partage. Alors plutôt que de servir les repas sur place, », affirme-t-il.

En 2020, le CCA a distribué 1700 iftars, ces repas pris chaque soir par les musulmans pendant le jeûne, et 710 repas dans les résidences de personnes âgées. M. Rzik profite de cette initiative pour sensibiliser la population maghrébine, presque 20% de la population immigrante à Montréal-Nord en 2016, à aller se faire vacciner.

«C’est un acte de générosité, il faut rester positif et aller se faire vacciner. Dans la vie, des gens ont besoin d’aller au cinéma, mais d’autres ont aussi besoin d’aller à la mosquée, on commence à voir la lumière au bout du tunnel», souligne-t-il.

Prise de conscience

Dans un contexte où la socialisation est restreinte, certains en ont profité afin de se rapprocher de leurs familles, et faire un travail d’introspection en ce mois du ramadan.

«On peut miser sur un jeûne tourné vers une réflexion sur soi-même. Ce n’est pas qu’un jeûne de nourriture, mais aussi de comportements. On a la capacité de dire non à certaines choses et de penser davantage aux gens qui ont besoin de notre aide», affirme le conseiller municipal Abdelhaq Sari.