Le parc Aimé-Léonard en grande partie fermé pour l’été

La cure de rajeunissement du parc Aimé-Léonard de Montréal-Nord entraînera une fermeture presque complète de ce populaire espace vert pendant tout l’été, au grand dam de plusieurs citoyens.

Alaa Chedad, qui habite en face du parc, a beau avoir reçu un avis dans sa boîte aux lettres, il ne s’attendait pas à un chantier de cette ampleur.

Finies, les rencontres au parc avec les grands-parents et les amis de l’école : le père de trois enfants se résoudra à passer l’été dans sa cour.

«C’est la seule place où on pouvait aller pour les jeux d’eau. L’été arrive, et ils ferment le parc. Ils auraient pu attendre à l’automne», critique de son côté Lynda Sullivan, grand-maman d’une fillette de quatre ans.

«Les travaux ont été annoncés, mais nulle part, ça été mentionné que le parc serait fermé pendant une aussi longue période », déplore Jean-Claude Lavergne. C’est en allant se promener qu’il a vu que le parc était entièrement clôturé pour les travaux.

Il se demande lui aussi pourquoi les travaux se tiennent pendant la période estivale.

«Je comprends que citoyens soient déçus de ne pas pouvoir profiter du parc cet été », a réagi en entrevue la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Un parc en chantier

Ces travaux sont importants, dit la mairesse. Ils aboutiront à un parc 2.0 encore plus beau, avec des jeux d’eau, de nouvelles tables de pique-nique, de nouveaux sentiers et des pistes cyclables mieux adaptées à la cohabitation entre piétons et cyclistes.

Vu la température au Québec, l’entrepreneur ne pouvait pas commencer à travailler avant juin, le sol aurait été trop mou pour faire entrer les camions. Reporter les travaux n’était pas possible non plus, puisque l’arrondissement tient à ce qu’ils ne se prolongent pas cet hiver, ce qui entraînerait des coûts énormes.

Impossible aussi de procéder par section, de façon que certaines parties du parc soient accessibles. «On commence toujours par le fond. Il faut changer les conduites électriques, tout ce qui va servir d’assise aux nouveaux équipements avant de refaire l’éclairage et les sentiers », précise Jérôme Vaillancourt, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises à l’arrondissement de Montréal-Nord.

Il ajoute que la pandémie de COVID-19 complique les choses, en raison de la pénurie de certains matériaux. C’est sans compter le fait que le terrain dispose d’un potentiel archéologique.

Le parc n’est pas complètement fermé, rappelle par ailleurs Christine Black.

Le chalet et les berges accessibles

L’affichage sera amélioré pour mieux indiquer que le chalet, incluant la terrasse, demeurera ouvert le temps des travaux. La Route de Champlain continuera par ailleurs d’offrir des activités récréotouristiques sur la rivière des Prairies.

Le sentier pédestre sur le bord de l’eau est également accessible.

Les travaux d’aménagement paysager constituent la troisième et dernière phase de la cure de rajeunissement du parc, après la construction de jeux d’eau et la rénovation du chalet. Ils devraient être terminés cet automne et leur coût est estimé à 2,3 M$.