COVID-19: la bibliothèque Yves-Ryan fermée, faute de personnel

Il n’y a pas que dans le réseau de la santé où la COVID-19 entraîne des problèmes d’absence de personnel. Des bibliothèques de la Ville de Montréal ont dû fermer leurs portes en raison d’absences pour maladie, cette semaine, dont la bibliothèque Yves-Ryan, dans Montréal-Nord.

La bibliothèque de la rue de Charleroi avait dû fermer ses portes à 17h plutôt qu’à 20h lundi, en raison du manque d’employés.

Mardi matin, l’arrondissement de Montréal-Nord a annoncé que la section adultes serait fermée toute la journée et que la section jeunesse ne serait ouverte que jusqu’à 16h30.

«Plusieurs employés sont absents pour des raisons de maladie», a indiqué par courriel Céline Pelletier, chargée de communication à l’arrondissement.

«Les raisons des absences sont multiples et certaines sont en lien avec la COVID, dont un contact étroit avec un cas positif», a-t-elle ajouté.

Il n’a pas été possible de savoir combien d’employés étaient absents. L’arrondissement n’était pas non plus en mesure de dire si la bibliothèque serait ouverte ou non mercredi.

D’autres bibliothèques touchées

La bibliothèque Yves-Ryan n’est pas la seule à avoir été touchée par la COVID-19 dans les derniers jours.

«À l’heure actuelle, certains cas de COVID-19 ont été recensés, a indiqué par courriel la Ville de Montréal, sans préciser les bibliothèques concernées. En conformité avec les nouvelles mesures sanitaires, des employé(e)s sont également en retrait préventif, afin de limiter la contagion.»

Le 27 décembre, la bibliothèque Marie-Uguay, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, annonçait sur sa page Facebook devoir fermer «pour des raisons exceptionnelles». Elle a rouvert ses portes le 3 janvier.

Mesures sanitaires

Contrairement aux fermetures observées pendant les premières vagues de la pandémie, les bibliothèques publiques sont demeurées ouvertes cette fois-ci. Il est toujours possible d’y travailler et d’y étudier, de même que de circuler entre les rayons.

Le port du masque reste toutefois obligatoire et il faut éviter de s’y rendre en cas de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Dans certaines bibliothèques, les services sont restreints en raison des mesures sanitaires en vigueur. La tenue d’activités de groupe y est par exemple interdite.