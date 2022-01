Vers une nouvelle école primaire à Montréal-Nord

Une nouvelle école primaire de 900 élèves sera construite au nord de la future école secondaire de Montréal-Nord, dont le chantier a débuté cet été, à l’angle des boulevards Maurice-Duplessis et Albert-Hudon.

Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) a confirmé l’acquisition d’un terrain sur le boulevard Albert-Hudon, dans le nord-est de l’arrondissement.

«Nous complétons en ce moment les plans et devis. L’échéancier de construction sera confirmé à la suite de l’acceptation finale du budget par le MEQ», a indiqué par courriel Valérie Biron, directrice des communications au CSSPI.

La construction de la nouvelle école avait été annoncée en 2019, mais il était alors difficile de trouver un terrain.

Elle sera finalement située au nord de la future école secondaire de Montréal-Nord, sur un terrain vacant de plus de 80 000 m2 situé à la limite de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Un terrain, deux écoles

La Ville de Montréal en est à modifier le zonage du terrain pour pouvoir accueillir les deux écoles. Elles seront toutes deux conçues par le même architecte, selon les normes établies par le gouvernement du Québec.

Les travaux de l’école secondaire devraient être terminés à la rentrée 2024. Le bâtiment sera construit en forme de «H», selon un document du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il s’étendra sur 25 070 m2 et comptera 5 étages, en plus d’un stationnement de 170 places et d’un terrain sportif de 6000 m2.

L’échéancier de construction de l’école primaire n’a quant à lui pas encore été confirmé. Il le sera après que le budget ait été approuvé par le ministère de l’Éducation du Québec, a indiqué Valérie Biron.

Agrandissements

Trois écoles primaires de Montréal-Nord sont d’ailleurs visées par des projets d’agrandissement.

À l’école de la Fraternité, près de la rue Charleroi, les travaux avancent comme prévu et devraient être terminés à la rentrée 2022.

Ce projet de 20 M$ permettra à l’école d’accueillir 300 nouveaux élèves, pour un total de 710 enfants.

Un bâtiment sur l’avenue Jules-Dorion servira d’annexe à l’école Jean-Nicolet. Les travaux devraient débuter cette année.

L’ajout d’une annexe à l’école Sainte-Alice est par ailleurs toujours à l’étude. «Pour l’instant, l’immeuble est utilisé à des fins administratives, notamment par nos équipes de conseillers pédagogiques», indique Valérie Biron.