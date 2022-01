Un front commun pour financer le communautaire à Montréal-Nord

Après de nouveaux événements de violence armée à Montréal-Nord, la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, veut amener les organismes à faire front commun pour aller chercher du financement à Québec.

En cette dernière session avant les élections provinciales, l’élue du Parti libéral du Québec veut marquer un grand coup auprès de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Elle a rassemblé plus d’une trentaine de représentants d’organismes communautaires lors d’une rencontre tenue par visioconférence lundi matin. La mairesse de l’arrondissement Christine Black ainsi que plusieurs des conseillers locaux étaient aussi présents, de même qu’un représentant du député fédéral de Bourassa Emmanuel Dubourg.

«Pour moi, c’est une rencontre symbolique. Je veux sentir que les organismes sont derrière moi pour aller faire des demandes concrètes, pour voir l’aboutissement des promesses de Mme Rouleau», a souligné Mme Robitaille lors d’une entrevue téléphonique avec Métro.

De Montréal-Nord à Québec

Pour la première fois depuis le début de son mandat, la députée ira à Québec en compagnie de la directrice de la Table de quartier de Montréal-Nord, Hoda Essassi.

Pour cette dernière, le voyage sur la Colline parlementaire sera l’occasion de chiffrer les priorités du plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026.

«On a fait un travail colossal, en pleine pandémie, pour en arriver là. On a un plan intersectoriel qui touche à plusieurs enjeux comme le logement, les espaces verts. On va frapper à toutes les portes pour montrer le résultat de notre travail et voir comment on peut le financer», a-t-elle affirmé.

Les organismes communautaires ne doivent pas penser qu’ils doivent tout porter sur leurs épaules. Il faut tout le monde. Le rôle des élus est important. Hoda Essassi. directrice de la Table de quartier de Montréal-Nord

Pérenniser le financement

De son côté, la directrice des Fourchettes de l’Espoir, Brunilda Reyes, voit ce type de rencontre comme une tribune supplémentaire pour faire valoir la réalité des organismes communautaires sur le terrain.

«Les deux dernières années de pandémie ont été difficiles pour tout le monde. On sent un essoufflement. Le manque de ressources est encore plus criant», a-t-elle rappelé en entrevue, après la rencontre.

Elle a une fois de plus appelé à un financement des organismes à la mission, plutôt que par projet.

«Cette rencontre nous a permis de confirmer les attentes et les besoins de notre communauté, mais surtout de constater l’urgence d’agir», a réagi la mairesse Christine Black dans une déclaration écrite envoyée à Métro. Elle se dit déterminée à «continuer de porter haut et fort la voix des gens de Montréal-Nord auprès des instances gouvernementales».