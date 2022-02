Des travaux plus chers que prévu à la bibliothèque Henri-Bourassa

Le coût des travaux de réfection de la bibliothèque Henri-Bourassa, à Montréal-Nord, explose en raison de l’augmentation des prix sur le marché de la construction. Estimés à un peu moins de 600 000$ par l’arrondissement, ils coûteront finalement environ 27% plus cher aux contribuables.

L’arrondissement procédera ce printemps à la réfection des deux entrées de l’établissement, des travaux jugés nécessaires pour améliorer la sécurité des accès et assurer la pérennité de la construction.

Le contrat octroyé à la firme Ross & Anglin Ltée s’élève à peu plus 760 000$ – 880 000$ avec les frais de contingences –. C’est plus de 160 000$ de plus que ce qui avait été évalué par les professionnels. Il s’agit pourtant du plus bas des trois soumissionnaires conformes.

Cet écart s’explique par l’augmentation des coûts dans certains secteurs de la construction, selon les documents décisionnels du conseil d’arrondissement du 7 février. «Les professionnels affirment avoir sous-estimé le projet plus spécifiquement en ce qui concerne la maçonnerie», peut-on y lire.

Les travaux concernent majoritairement l’extérieur du bâtiment et se feront en deux temps, d’abord autour de l’entrée du sous-sol et ensuite autour de l’entrée principale.

Ils doivent débuter en avril et se terminer au début de septembre.