Incendie aux Fourchettes de l’espoir: plus de 20 000$ de dégâts

L’incendie survenu le 1er avril dans les locaux des Fourchettes de l’espoir a fait d’importants dommages dans l’une des cuisines de l’école culinaire. L’organisme estime que les travaux lui coûteront au minimum 20 000$.

«Il y a quatre cuisinières à remplacer, de la peinture à faire, il y a des fenêtres cassées, il va falloir refaire un mur. Les dommages sont considérables», énumère la directrice générale, Brunilda Reyes.

Heureusement, l’incendie n’a pas touché la cuisine principale, qui vient d’être refaite au coût de 140 000$. Surtout, tout le monde est sain et sauf après l’incendie survenu pendant un cours de cuisine.

Les pompiers sont intervenus rapidement et les enfants se sont réfugiés dans la caserne en face. Mme Reyes, elle, se trouvait en voyage d’échange commercial en Colombie lorsque l’incendie est survenu.

L’édifice est muni de gicleurs alors l’incendie s’est éteint rapidement. Par contre, je ne vais pas m’en sortir en bas de 20 000$. Brunilda Reyes, directrice g.nérale des Fourchettes de l’espoir

Les services se poursuivent

Comme la cuisine centrale n’a pas été touchée, l’organisme a pu reprendre la plupart de ses activités le lundi suivant l’incendie.

L’école culinaire a cependant été interrompue au lendemain du sinistre et les deux dernières séances de la saison devront se tenir au pavillon Henri-Bourassa.

«On va faire un menu froid, comme ça on n’aura pas besoin de faire de cuisson. On n’aura pas non plus à annuler», souligne Mme Reyes.