Les Fourchettes de l’espoir à la recherche de chauffeurs bénévoles

L’organisme d’aide alimentaire Les Fourchettes de l’espoir cherche des chauffeurs bénévoles pour la livraison de repas aux personnes âgées.

«C’est urgent; si on ne trouve pas, on pourrait devoir fermer certains secteurs», explique la directrice et fondatrice Brunilda Reyes.

La distribution commencera le 17 janvier, mais l’organisme a besoin de bénévoles dès maintenant.

Les Fourchettes de l’espoir ont reçu une trentaine d’appels pour de l’aide alimentaire au cours de la première semaine de janvier, des nouveaux bénéficiaires ne sachant pas que les bureaux étaient fermés.

D’autres organismes du quartier ont aussi observé une forte augmentation de la demande pendant le temps des Fêtes.

«Ce n’est pas surprenant, on savait que l’hiver s’annonçait difficile avec l’explosion du prix des denrées et pertes d’emploi dans le secteur de la restauration», note Mme Reyes.

Pour devenir chauffeur bénévole

Communiquez avec Mme Hella au 514 852-1492;

L’organisme rembourse le coût du kilométrage et exige le passeport vaccinal.