Meurtre d’un gérant d’épicerie à Saint-Léonard : les commerçants de la rue Jean Talon inquiets

Inquiétude et tristesse étaient encore présents chez les commerçants de la rue Jean-Talon, à Saint-Léonard, près d’une semaine après le meurtre de Kevin Batebi, abattu par balles le 27 décembre dans le stationnement du marché Anatolia.

Interrogés sur les circonstances du drame, des employés de l’épicerie que gérait le père de famille de 39 ans n’ont pas souhaité répondre aux questions, mais l’émotion était bien évidente sur leurs visages.

Pour les commerçants voisins, la situation est préoccupante.

«Sans vouloir dramatiser, c’est quand même inquiétant. D’autant plus que nous partageons le même stationnement avec l’épicerie, affirme la gérante d’un magasin voisin. J’en ai parlé à notre propriétaire, et nous évoquions un déménagement de notre boutique.»

Plusieurs employés des commerces aux alentours se disent attristés par la mort du gérant du marché Anatolia, que certains côtoyaient de façon quotidienne.

«On le voyait tous les jours derrière le marché. C’est très triste ce qui s’est passé», partage une employée d’une boutique du même immeuble où travaillait la victime.

«On est de tout cœur avec les employés du marché, ça ne doit pas être facile pour eux.»

Pour d’autres commerçants, le sentiment de sécurité se fragilise dans ce secteur pourtant tranquille auparavant.

«On ne se sent plus tellement en sécurité, déplore l’un d’eux. C’est le troisième événement de la sorte depuis l’été dernier. L’année dernière, la caisse de notre boutique a aussi été volée. Ça fait 22 ans que je fréquente le coin, et c’est dommage de voir que ça a changé depuis.»

«La rue doit être sécurisée», selon la SDC

Pour le président de la Société de développement commercial (SDC) de la rue Jean-Talon Est Paul Micheletti, un plan d’action concret doit être établi afin de rendre la rue plus passante et ainsi sécuriser le secteur.

«Ça fait très longtemps que la SDC parle de rendre la rue plus vivante et ainsi plus sécuritaire. Aujourd’hui beaucoup de commerces de la rue ferment tôt faute de clientèle et il y a des journées où on ne voit presque pas de policier sur la rue. On a délaissé cette rue, aujourd’hui ça devient n’importe quoi.»

Le propriétaire du magasin ICI Sport indique par ailleurs que la SDC se réunira dans les prochains jours afin de demander une prise de mesures des élus sur l’avenir de la rue.

«On veut connaître le plan d’action de l’arrondissement et de la ville-centre. Ça prend plus de patrouilles de police, ce ne sont pas quelques caméras qui vont régler le problème.»

Il s’agit du deuxième assassinat par arme à feu dans ce secteur de la rue Jean-Talon Est depuis l’été dernier, après le meurtre de Piero Arena survenu le 7 septembre dernier dans une tour à condos située à proximité de la rue Michelet.

À moins de 200 mètres, une tentative de meurtre avait eu lieu dans un café en juillet dernier. L’évènement avait fait un blessé collatéral.

Meurtre

Dans la soirée du 27 décembre, alors que Kevin Batebi se rend à sa voiture dans le stationnement du marché Anatolia après sa journée de travail, il est atteint d’une série de coups de feu tirés par un individu masqué.

Dès leur arrivée sur les lieux, les secours transportent la victime vers l’hôpital. Encore conscient au moment de sa prise en charge, son état de santé se dégrade rapidement et son décès est constaté dans la soirée.

D’après le SPVM, un ou des suspects auraient pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Les enquêteurs font appel à l’aide du public dans cette affaire.

Toute information qui permettrait de faire avancer l’enquête peut être transmise de façon confidentielle à Info Crime, au 514 393-1133.

Le suspect a été capté par une caméra de surveillance du stationnement au moment des faits. (Crédit: Marché Anatolia)