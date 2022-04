Une médaille et une bourse à la mémoire de Riley Jonathan Valcin

Riley Jonathan Valcin a reçu à titre posthume une médaille de l’Assemblée nationale du Québec. Une bourse de 1000$ a aussi été créée en mémoire du jeune homme de 22 ans mort dans un accident de travail à la Grande Roue de Montréal, le jour de Noël.

Ce jeudi, sa famille, ses professeurs et ses amis ont pris part à une cérémonie à l’auditorium de l’école Henri-Bourassa, où Riley a fait ses études secondaires et joué au basketball avec les Béliers.

Pendant sa courte vie, l’étudiant en génie civil à Polytechnique Montréal en a marqué plusieurs par sa persévérance, sa joie de vivre et sa gentillesse.

«Ce n’était pas la star de l’équipe, mais c’était quelqu’un de travaillant, il travaillait très fort. Ça me motivait à ne pas abandonner», a souligné en pleurant son meilleur ami, Roberto Rivera-Rubio.

Son départ a laissé un énorme vide dans mon cœur et dans celui de nos parents. Je me rends compte qu’il représente un symbole, un symbole de détermination, un symbole d’authenticité. Joey Valcin, frère de Riley Jonathan Valcin.

Pour que la mémoire reste

La députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, aurait préféré remettre la médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Riley de son vivant.

«C’était important que la mémoire reste, que la vie de Riley soit honorée. C’est symbolique, ça montre qu’à Montréal-Nord, il y a des jeunes qui vont au bout de leurs rêves et qui prennent les moyens pour y arriver», a affirmé l’élue libérale, en entrevue.

Elle-même mère d’un garçon de 22 ans étudiant en génie, elle s’est montrée très émotive pendant la cérémonie.

«Je vois mon fils à travers Riley. Sans le vouloir, je me mets à la place des parents et je me mets à pleurer», a-t-elle expliqué.

Un modèle à suivre

La famille Valcin et Mme Robitaille ont par ailleurs annoncé la création d’une bourse au nom de Riley.

D’un montant de 1000$, cette bourse sera décernée cette année à un élève qui se distingue par son engagement et sa persévérance, deux qualités propres au jeune homme.

Pour ses professeurs et son entraîneur de basketball, il était un modèle à suivre.

«C’est un exemple de résilience, de travail acharné, d’implication dans son équipe et dans sa communauté», a entre autres témoigné Richard Simon, professeur à Polytechnique Montréal.

Son enseignant de physique au secondaire, Pierre-Marc Saint-Laurent, se souviendra quant à lui de l’engagement académique de Riley, mais surtout de sa gentillesse discrète et du fait qu’il était toujours prêt à rendre service.

«Il était brillant, sportif, très talentueux, mais surtout, il était profondément gentil», a-t-il dit.

Des questions sans réponse

Les circonstances de l’accident de travail qui a coûté la vie à Riley Jonathan Valcin restent à déterminer.

Le jeune homme de 22 ans travaillait à la Grande Roue de Montréal, dans le Vieux-Port, pour payer ses études.

Le 25 décembre, il a été victime d’un accident de travail et a succombé à ses blessures.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) enquête toujours sur les causes de cet accident.

«L’enquête est toujours en cours et avance bien. Une fois l’enquête terminée, un rapport sera rédigé et sera rendu public», a indiqué une porte-parole, Émilie Bouchard Labonté.