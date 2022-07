Des jeunes belges visitent Montréal-Nord

Les jeunes de Montréal-Nord et de Belgique ont notamment fait de l’horticulture.

Montréal s’est imposée comme destination pour des jeunes de la région de la Wallonie, en Belgique. En plus de visiter les espaces verts emblématiques de la métropole, ils ont eu l’occasion de rencontrer les habitués de la Maison des jeunes l’Ouverture à Montréal-Nord.

Sept jeunes de 15 à 20 ans originaires de la Wallonie ont atterri à Montréal le 17 juillet pour découvrir des maisons des jeunes dans les arrondissements Ville-Marie, Saint-Léonard et Montréal-Nord.

La visite leur a donné l’occasion de visiter la mairie de Montréal-Nord, où ils ont été accueillis par le conseiller d’arrondissement Philippe Thermidor. Ils ont aussi fait des activités à la Maison des jeunes et à la Maison culturelle et communautaire (MCC) de Montréal-Nord.

«On a eu l’occasion de découvrir le quartier. Très vite, il y a eu de la discussion. On a un peu échangé sur comment ça se passe en Belgique et à Montréal. À partir de petits détails de vie, ils ont pu se comprendre et faire des liens. C’est vraiment chouette », souligne Matthieu Lambert, animateur à la Anim’ Jeunes, la Maison de jeunes de Bastogne, en entrevue téléphonique.

«Le contact s’est fait facilement. Ils ont les mêmes goûts en matière de musique», soutient la directrice de la MDJ l’Ouverture, Sheilla Fortuné.

Espaces verts et rivière des Prairies

Le voyage à Montréal fait suite à un échange de trois ans autour de l’environnement et des projets citoyens entre trois maisons de jeunes de Wallonie, en Belgique. Celle de Bastogne, de Libramont et de Ciney.

«On s’est dit qu’on aimerait voir ailleurs ce qui se passe et Montréal s’est assez vite dessinée comme destination. C’est souvent en avance sur plein de choses en comparaison avec l’Europe», explique Matthieu Lambert.

Plusieurs sorties tournent donc autour du thème de l’environnement. Les jeunes prévoyaient notamment visiter la Maison du développement durable, le Jardin botanique, le Biodôme, le Mont-Royal et les installations des fermes Lufa.

Ils sont vraiment frappés par le côté vert de la ville. D’avoir des arbres dans toutes les rues, des petits jardins, les fleurs dans le public. Matthieu Lambert, animateur à la Anim’ Jeunes , la Maison de jeunes de Bastogne

De retour à Montréal-Nord, ils ont visité le quartier d’une autre perspective, sur l’eau, en bateau électrique, avec l’organisme La Route de Champlain. Ils repartiront en Belgique à la fin du mois de juillet.