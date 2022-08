Des colombes pour dire adieu à Nadège St-Philippe

Des jeunes de Montréal-Nord ont fait leurs adieux à Nadège St-Philippe lors de la cérémonie de clôture du programme estival Ma première expérience de travail des Fourchettes de l’espoir, le 18 août.

Woodson est l’un des anciens du programme à avoir lancé une colombe à la mémoire de la pétillante présentatrice météo de TVA, décédée des suites d’un cancer cet été.

«La façon dont elle communiquait avec nous, l’énergie qu’elle projetait… On voyait vraiment qu’elle avait envie de vivre. Elle était présente pour nous. Elle a montré c’était quoi de briser les clichés à propos de Montréal-Nord», a expliqué le jeune homme de 20 ans, qui a rencontré Nadège St-Philippe lors d’une conférence dans le cadre du programme.

Ambassadrice jeunesse à Montréal-Nord, Nadège St-Philippe a fait plusieurs conférences du genre dans le quartier et profitait de l’occasion pour inviter les jeunes à TVA. «Elle était très proche d’eux. Elle était un excellent modèle», a tenu à mentionner la directrice des Fourchettes de l’espoir, Brunilda Reyes.

Cette année, 52 jeunes de 14 à 17 ans ont terminé le programme et ont reçu un cartable avec leur chèque et leur curriculum vitae. Depuis neuf ans, Ma première expérience de travail offre aux élèves des écoles secondaires du quartier des stages d’exploration en milieu de travail et dans les universités pendant l’été.

«C’est pour apprendre à réaliser ses rêves, montrer aux jeunes qu’ils ont le droit de rêver», a souligné Mme Reyes.