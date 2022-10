Bientôt une nouvelle clinique médicale sur Pie-IX

Le boulevard Pie-IX accueillera bientôt une nouvelle clinique médicale. Le conseil d’arrondissement a déposé le procès-verbal de consultation et adopté une résolution qui vise à permettre la construction d’un immeuble de sept étages, dont une clinique médicale, sur l’artère. Sa construction pourrait constituer une révolution dans un secteur délaissé par le corps médical.

Le projet de création d’une clinique médiale sur le boulevard Pie-IX n’est pas anodin. D’une part, elle intervient dans le cadre de la revitalisation du boulevard à la suite des travaux de construction du service rapide par bus (SRB). D’ailleurs, la clinique serait construite à proximité d’une station du SRB Pie-IX.

«Nous nous réjouissons de la réalisation de ce projet d’envergure. En plus de venir bonifier l’offre de services aux familles, voilà un autre signe de la revitalisation et de l’attractivité du boulevard Pie-IX, une des artères commerciales les plus importantes de Montréal-Nord», a déclaré Christine Black, mairesse de Montréal-Nord. Il s’agit du premier projet approuvé selon les paramètres du programme particulier d’urbanisme du boulevard.

D’autre part, ce projet répond aux besoins en matière de ressources médicales dans Montréal-Nord. En effet, ce secteur de la ville peine à attirer les professionnels. Cela s’explique par le peu d’infrastructures modernes sur le territoire.

La création d’une clinique médicale sur le boulevard Pie-IX s’inscrit donc dans la lignée des efforts réalisés depuis plusieurs années afin de rendre l’arrondissement plus attrayant pour le corps médical.

Les travaux de construction devront débuter dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la résolution adoptée par le conseil d’arrondissement. Celle-ci est prévue pour l’automne.