Appel de projets pour des projets appuyant les aînés

La députée fédérale de Saint-Léonard–Saint-Michel, Patricia Lattanzio, lance un appel de propositions pour des projets communautaires appuyant les aînés, afin de les aider à faire face à des difficultés nouvelles et particulières ces dernières années et à rester actifs et impliqués dans leur quartier.

«Notre gouvernement accorde une grande importance à la contribution des aînés au sein de leurs collectivités. En ce moment, les aînés ont plus que jamais besoin de notre soutien. C’est pourquoi j’invite les organismes offrant des services aux aînés ainsi que les clubs de l’âge d’or à déposer une demande de financement dans le cadre de l’appel de propositions 2022-2023 et à soumettre leurs projets qui pourraient aider les aînés pendant ou après la pandémie», souligne-t-elle par voie de communiqué.

Les priorités de cette année sont le vieillissement en santé; la prévention de la maltraitance envers les aînés; la célébration de la diversité et la promotion de l’inclusion; et de l’aide pour que les aînés puissent vieillir chez eux.

Il est possible de faire des propositions pour des projets communautaires jusqu’au 1er novembre.

Pour présenter une demande ou en savoir plus, visitez le canada.ca/fr/ et effectuez une recherche pour Nouveaux Horizons pour les Aînés.