Discussion postélectorale avec Madwa-Nika Cadet

Métro s’est rendu à Montréal-Nord au Pino Café+Bistro le 13 octobre pour rencontrer Madwa-Nika Cadet, nouvelle députée libérale dans Bourassa-Sauvé, afin de discuter de sa campagne et des enjeux qu’elle considère comme importants pour les prochains quatre ans.

Trois mois se sont écoulés entre la course à l’investiture dans Bourassa-Sauvé et l’élection de Madwa-Nika Cadet à la tête de la circonscription.

«C’était du travail jour et nuit. Je faisais du 24 heures sur 24 et, en plus, à ce moment-là, j’allaitais mon enfant. Je n’avais pas le temps de manger, donc je buvais des Ensure à la journée longue», a raconté la nouvelle élue, amusée.

Les élections sur le terrain

Les dernières élections ont permis à Madwa-Nika Cadet de faire valoir l’approche terrain qui la distingue, spécialement dans un endroit comme Montréal-Nord, où le tissu social est fort.

«Le travail de politicienne, ce n’est pas seulement théorique. Ce n’est pas un travail qui est seulement intellectuel, c’est intellectuel et humain et on doit comprendre les priorités des gens, et pas juste de ceux qui nous ont élus, mais de tout le monde qui habite ici. Il faut garder ça simple.»

La jeune élue parle aussi d’innovation pour être davantage sur le terrain, même si elle se trouvera à Québec plusieurs journées par semaine. «Il faut avoir une équipe qui comprend qu’être partout et présent dans le comté, c’est la clé pour que les gens nous fassent confiance et qu’on comprenne les besoins.»

Femmes en politique

La jeune députée libérale est d’ailleurs venue à la rencontre de Métro accompagnée de son jeune enfant de huit mois, alimentant la discussion au sujet de la place des femmes en politique.

«Ce n’est pas stagé du tout, a-t-elle lancé en riant. Le petit ne peut pas aller à la garderie encore et je ne pouvais pas le faire garder ce matin, donc il m’accompagne. Ça m’a rappelé que la conciliation travail-famille est un grand enjeu au Québec, surtout pour que les femmes s’impliquent en politique.»

Selon la nouvelle députée libérale, l’ouverture prochaine de la halte-garderie à l’Assemblée nationale est une bonne nouvelle pour la parité en politique, d’autant plus que sa formation politique compte sur une majorité de femmes dans son caucus, soit 13 sur 21 députés.

«Quand on parle d’une Assemblée qui soit représentative de la population québécoise, c’est aussi ça que ça veut dire. Il y a des jeunes mamans dans toutes les sphères de la société, donc elles peuvent être des élues aussi. On parle beaucoup des jeunes papas élus, mais la conciliation touche davantage les femmes.»

Division et immigration

L’immigration est un sujet délicat pour Mme Cadet, elle qui est descendante de parents haïtiens venus s’établir à Montréal-Nord dans les années 1980. Elle n’est pas ravie de l’approche de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a selon elle usé de cet enjeu pour diviser le peuple québécois à des fins électorales.

Je suis très critique de la CAQ à ce niveau […] on a délibérément mis en opposition les Québécois des régions contre ceux de Montréal sur des enjeux comme l’immigration. L’immigration est une richesse et elle est instrumentalisée par la CAQ pour gagner, et je trouve ça déplorable. Madwa-Nika Cadet, députée libérale de la circonscription de Bourassa-Sauvé

Madwa-Nika Cadet est convaincue que le dossier de l’immigration fera surface régulièrement à Québec, et qu’elle et son parti tenteront de rassurer la population afin de contrer l’approche de la CAQ qui, selon elle, est «fondée sur la peur et des préjugés défavorables» envers l’immigration.

L’assermentation des nouveaux élus se fera le 18 octobre. Après coup, Madwa-Nika Cadet souhaite travailler sur des dossiers qui rejoignent les priorités des citoyens de Bourassa-Sauvé et faire le pont avec son poste à Québec.