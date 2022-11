Revisiter le passé pour célébrer l’avenir, le pari réussi de la CCIMN

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la salle de réception Le Classique pour souligner le 75e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN), étape importante aux yeux de la communauté d’affaires de Montréal-Nord.

Du lot, plusieurs entrepreneurs et quelques élus de tous les paliers gouvernementaux étaient au rendez-vous pour une soirée haute en animations inspirés de films de science-fiction par l’ambiance futuriste qui régnait.

Suivant la thématique du «passé vers l’avenir», de nombreux hommages enthousiastes ont été rendus aux entreprises qui ont su traverser les années d’hier à aujourd’hui en plus de souligner l’apport des nouvelles entreprises et de la relève économique dans Montréal-Nord.

«C’est pas toutes les soirées qui sont aussi intéressantes que la nôtre, lance Noushig Eloyan, directrice générale de la CCIMN en entretien avec Métro. Le choix de cette thématique me semblait tout à fait pertinent parce que nous soulignons un 75e anniversaire. À la Chambre, nous nous basons sur les réussites mais on apprend aussi de nos erreurs pour mieux préparer notre avenir.»

À ce titre, Mme Eloyan voulait utiliser le gala pour défaire, une fois de plus, les préjugés défavorables quant au potentiel de réussite économique dans Montréal-Nord.

«Je voulais donner la preuve que c’est possible de choisir et de réussir en affaires à Montréal-Nord grâce à la présence d’entreprises, dont certaines ont presque cent ans», explique-t-elle, faisant un clin d’œil aux services funéraires Magnus Poirier qui célébrera son centième anniversaire en mars 2023.

Quant à elle, la présidente d’honneur du Gala et mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, tenait à souligner le développement économique de Montréal-Nord et le potentiel à venir pour l’arrondissement lors de son allocution.

De Pie-IX à Albert-Hudon, ça grouille dans Montréal-Nord grâce à la Chambre qui est au cœur du développement économique de notre territoire. En 1947 quand la Chambre a été fondée, il y avait seulement deux entreprises et une centaine de commerces. On est loin d’où nous sommes aujourd’hui, et aujourd’hui grâce à la contribution majeure de la CCIMN, l’arrondissement compte maintenant quatre zones d’emploi importantes, six artères commerciales et près de 1500 établissements d’affaires.

Christine Black, mairesse de Montréal-Nord