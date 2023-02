Le drapeau panafricain à l’honneur pour le Mois de l’histoire des Noirs

L’Arrondissement de Montréal-Nord a hissé le drapeau panafricain devant la mairie pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, qui célèbre jusqu’à la fin février l’histoire et les actions des personnes afrodescendantes.

Le drapeau panafricain est des trois couleurs, représentant l’unité, la solidarité et la libération de l’Afrique. La bande rouge représente le sang versé par les Africains dans leur lutte pour la liberté et l’indépendance; la bande noire, la couleur de la peau des Africains; et la bande verte, la richesse naturelle de l’Afrique.

«Hisser ce drapeau, c’est prendre une mesure symbolique et envoyer un signal de solidarité à nos employés et un message d’accueil envers la communauté noire et toutes les minorités au sein de notre équipe», souligne la directrice de l’arrondissement et membre du comité Équité diversité et inclusion (EDI) Tonia Di Guglielmo.

Plusieurs activités sont prévues à Montréal-Nord pour le Mois de l’histoire des Noirs. Le Pôle – anciennement la Corporation de développement communautaire Montréal-Nord – organise entre autres un vernissage au pavillon du parc Henri-Bourassa le 28 février, afin de rencontrer les personnalités mises à l’honneur et pouvoir discuter et réseauter avec elles.