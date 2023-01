Célébrer l’impact de la communauté noire à Montréal-Nord

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, la Corporation de développement économique (CDEC) Montréal-Nord tiendra pour la première fois différentes activités spéciales pour souligner l’apport de six personnalités noires qui ont marqué le développement de l’arrondissement à travers le temps. Des personnes qui, selon l’organisation, n’obtiennent pas la vitrine ou la reconnaissance qu’elles méritent.

«Ce projet est né lorsque la bibliothèque à Montréal-Nord a été désignée Julio-Jean Pierre, explique la chargée de projet pour la CDEC, Béatrice Désulmé. On ne trouvait pas d’informations sur lui, et c’est là que nous nous sommes posé la question: combien de gens issus de la communauté noire contribuent à l’essor de Montréal-Nord sans que nous connaissions leur histoire, ni même leurs noms dans certains cas?»

Afin de remédier à cette situation, six acteurs de changement ont été choisis pour illustrer une diversité de champs d’action dans la communauté. Il s’agit de l’auteure et militante antiraciste Gabriella Garbeau; du musicien jazz Oliver Jones; de la directrice du Centre des femmes interculturel Claire Micheline Cantave; du fondateur et directeur du Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord Guillaume André; de la présidente de la Jeune Chambre de commerces de Montréal Habi Gerba; et de Wilmann Édouard, coordonnateur de projets et conseiller en développement.

Chacune de ces personnalités aura droit à un portrait réalisée par l’artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante Niti Marcelle Mueth, pour ensuite être présentée dans les espaces publics de l’arrondissement.

«Cinq endroits ont été choisis pour exposer les œuvres et les rendre accessibles sur les lieux publics où il y a un afflux régulier de visiteurs, explique Mme Désulmé. Je tiens à souligner que le but n’est pas seulement de célébrer ces personnes; on veut écrire l’histoire des Noirs et pas seulement la célébrer. Cette édition demeure un essai, mais on croit qu’il y aura plusieurs événements de la sorte à travers le temps, à partir desquels nous pourrons écrire un livre.»

Un vernissage pour boucler le mois

En plus des expositions, le public est convié à un vernissage le 28 février, au pavillon du parc Henri-Bourassa, afin de rencontrer les personnalités sélectionnées et pouvoir discuter et réseauter avec elles. L’équipe de la CDEC profitera aussi de l’occasion pour afficher les œuvres en grand format.

«On invite les gens à venir rencontrer les personnes marquantes pour les entendre raconter leur histoire, lance Mme Désulmé. On veut aussi pouvoir inspirer la jeunesse de cette manière, en montrant qu’il y a plusieurs façons différentes d’avoir un impact sur sa communauté, au-delà de la pratique sportive, par exemple.»

Peu avant le début du Mois de l’histoire des Noirs, la CDEC a procédé à un changement de nom et de visuel pour son organisation, tout en conservant le même mandat. L’organisation économique sera dorénavant connu comme le Pôle.