Montréal-Nord souligne le Mois de l’histoire des Noirs en grand

C’est dans une salle comble et animée du pavillon du parc Henri-Bourassa que s’est tenu le 28 février l’événement Montréal-Nord: célébrons nos histoires, en conclusion du Mois de l’histoire des Noirs. Plusieurs acteurs politiques et communautaires étaient présents à cette célébration organisée par le Pôle et mettant de l’avant six personnalités qui ont marqué le développement de l’arrondissement à travers le temps.

Tout au long du mois de février, chacune de ces personnalités a eu droit à un portrait réalisé par l’artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante Niti Marcelle Mueth, portrait qui étaient exposés dans les espaces publics de l’arrondissement avant d’être présentés à la soirée du 28 février.

Coroplast réalisé par Niti Marcelle Mueth à l’effigie de l’artiste jazz Olivier Theophilus Jones, ayant résidé dans l’arrondissement de Montréal-Nord pendant plus de 20 ans Photo: Gracieuseté, Manoucheka Lachérie

«Ce projet s’inscrit dans notre mission de promouvoir et valoriser le territoire et du coup, souligner l’apport inestimable de la communauté noire à notre société, souligne le directeur général du Pôle, Jean-François Gosselin. Au-delà de l’exposition temporaire, c’est également un devoir de mémoire pour préserver la richesse de notre diversité et mettre fin aux injustices sociales», précise-t-il au sujet des œuvres représentant les personnalités sélectionnées.

Pour la chargée de projet responsable de l’initiative, Béatrice Désulmé, le succès de cette soirée est un témoignage du besoin d’honorer plus régulièrement les personnes qui contribuent à leur façon au développement de Montréal-Nord. «Une telle initiative est à répéter. Il y a un besoin clair d’honorer les membres des communautés noires», conclut-elle à ce sujet.