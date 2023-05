Une manifestation pour plus de pistes cyclables à Montréal-Nord

Enfants, jeunes et moins jeunes ont arpenté samedi matin, à bicyclette, des rues de Montréal-Nord qui pourraient accueillir des pistes cyclables. La virée s’est étalée sur 12 km au total avec cinq arrêts au cours desquels des citoyens se sont exprimés sur la mobilité durable.

Avant de quitter le parc Aimé-Léonard, où plusieurs dizaines de personnes enfourchaient leur vélo pour le grand départ, le président de l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN), Jean-François Gagné, a déploré les reports répétés des travaux. Les membres de l’association se sont rassemblés au même endroit que l’an dernier pour dénoncer le fait qu’aucune piste cyclable n’a été construite depuis 1981.

Des craintes de nouveaux reports

«On est un an plus tard et ce n’est pas encore fait. Mais les élus nous ont promis trois pistes: sur Prieur, Amos, Dérecollet. Puis, il y en a une sur Salk. Mais, on ne sait pas trop si ça s’en vient vraiment», a lancé Jean-François Gagné à la foule de cyclistes amateurs.

«Ça s’en vient», lui a répondu, du tac au tac, le maire suppléant Abdelhaq Sari juste avant de gravir le podium pour prendre la parole lui aussi. Dans un communiqué, l’AMSMN a indiqué redouter un autre report du projet. «On ne voudrait pas une autre annulation de piste comme celles sur Amos en 2016 puis sur Industriel en 2018 ou encore la VAS annulée sur Gouin en 2020».

«Je suis à la même place que Jean-François Gagné, a souligné Abdelhaq Sari en s’adressant aux manifestants, sauf que: donner une date, ce n’est pas toujours facile. C’est difficile de donner des dates et les retarder à chaque fois de trois mois ou de six mois», a-t-il fait valoir.

La question de la faisabilité sur Amos

Le maire suppléant a cependant confirmé les travaux sur la rue Prieur, dans le cadre d’«une continuité avec nos voisins d’Ahuntsic». Cette interconnexion est très attendue par de nombreux citoyens de ces deux quartiers limitrophes. En ce qui concerne la rue Amos, M. Sari semble avoir encore des questionnements.

«On s’est baladé là-dessus, a-t-il dit, cependant il faut respecter la faisabilité avec les personnes responsables: les ingénieurs de la Ville centre et les nôtres aussi».

Les promesses de la Ville centre

Abdelhaq Sari s’est réjoui d’entendre parler de SRB Henri-Bourassa «qui va donner une autre modalité de transport à nos citoyens». Le maire suppléant dit croire «qu’on est sur la bonne voie de donner cette mobilité à nos citoyens et citoyennes».

Depuis novembre 2022, la Ville centre a promis des pistes sur Lacordaire, Henri-Bourassa et Maurice Duplessis. Des travaux qui devraient démarrer en 2025. Mais selon le président de Projet Montréal, Guedwig Bernier, qui a pris part à la «balade-manif», cela devrait intervenir plus tôt.

«On va commencer les aménagements plus tôt, en 2024, puisqu’il y a des travaux qui se font dans l’ouest entre Cartierville et Saint-Laurent», a-t-il précisé en entrevue avec Métro. Selon lui, la piste sur Gouin doit être «améliorée» en plus des travaux prévus.

«On va amener Montréal-Nord au 21e siècle en matière de mobilité», a promis le président du parti de la mairesse Valérie Plante.

Une équipe de citoyens en a profité pour présenter le projet «Rêver Gouin» qui se veut une transformation de fond en comble du secteur pour en faire un extraordinaire milieu de vie plutôt qu’une voie de transit.

Outre l’AMSMN, Parole d’excluEs, Hoodstock sont impliqués dans le mouvement pour la mobilité durable dans le quartier. Cette année une série de huit ateliers de vélo communautaire (réparation de vélo), du vélopartage et un kiosque «Montréal-Nord à vélo» au Tour de l’île sont disponibles.