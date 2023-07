Montréal-Nord veut lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Conjointement avec la Table de quartier de Montréal-Nord, l’Arrondissement propose trois mesures pour le 4e plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du gouvernement du Québec.

Les mesures ont pour but précis de «faciliter le déploiement d’actions de revitalisation et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale». La première mesure consiste à «investir dans un fonds spécial Montréal-Nord», selon un communiqué de l’Arrondissement.

Montréal-Nord propose aussi de «mettre sur pied une cellule interministérielle de travail sous la direction du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal» et d’obtenir «une contribution significative de la part du gouvernement à la réalisation du Plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026».

Un territoire aux besoins particuliers

L’Arrondissement soutient que ces propositions découlent «des inégalités sociales, de santé et économiques» qui sont particulièrement observées sur son territoire. L’arrondissement figure d’ailleurs «parmi les trois arrondissements ayant connu une croissance supérieure à celle de la Ville de Montréal entre 2016 et 2021», laquelle provient notamment de l’immigration et des demandeurs d’asile. Montréal-Nord constituerait donc «un territoire d’intervention prioritaire dans la région de Montréal et au Québec».

«Montréal-Nord et l’Est de Montréal constituent un territoire d’avenir important qui doit pouvoir contribuer à sa juste valeur au développement de la grande région de Montréal et du Québec, d’où l’importance de lui donner les ressources nécessaires pour transformer ce territoire fragilisé par les inégalités en un territoire moteur du développement social, économique et culturel à Montréal», a déclaré le maire suppléant de l’Arrondissement de Montréal-Nord, Abdelhaq Sari.

Les objectifs concrets derrière ces propositions sont «d’accroître les capacités organisationnelles des organismes communautaires locaux de Montréal-Nord, d’agir concrètement sur les déficits en matière d’espaces verts, d’équipements collectifs et de services à la population, notamment la réalisation d’un Centre aquatique et sportif, et de favoriser le soutien aux populations vulnérables», indique le communiqué.

La démarche est d’ailleurs décrite comme allant dans le sens de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, laquelle est entrée en vigueur en décembre 2002.