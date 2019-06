Un concierge pour déménager sans soucis

CONTENU COMMANDITÉ – Vous déménagez cet été. Juste à penser à toutes les tâches à faire, votre pouls augmente et vous devenez nerveux. Imaginez que vous aviez un concierge, une adjointe administrative, qui s’occupe pour vous de régler les tâches liées à votre déménagement, et qui en plus peut répondre à toutes vos questions.

Par exemple, votre concierge peut vous trouver des boîtes ou un déménageur, il peut repérer la meilleure offre pour votre service Internet/télé, puis réserver l’installation pour vous. Il peut aussi aviser tous vos fournisseurs de votre nouvelle adresse, s’assurer qu’Hydro-Québec soit branché à votre arrivée, et que votre police d’assurance soit mise à jour.

C’est ce que vous propose maintenant MovingWaldo, une startup Québécoise qui s’est fait connaître à la saison 6 de Dans l’Oeil du Dragon.

En plus de sa plateforme web permettant de centraliser plusieurs tâches administratives du déménagement, MovingWaldo met à la disposition de ses utilisateurs, des vrais spécialistes du déménagement. Les concierges de MovingWaldo, accessibles par messagerie, pourront répondre à vos questions les plus pointues: Quelle vitesse Internet est disponible chez moi? ou encore Est-ce que je peux mettre mes vieux meubles au bord du chemin? Pour les plus autonomes, l’entreprise a mis sur pied un annuaire web contenant des centaines d’articles.

«Le déménagement est une source de stress incontestable. Il est grand temps d’offrir aux gens les ressources nécessaires pour déménager sans soucis, et nous croyons que cela passe par un bon mélange de technologie et d’humain», mentionne le cofondateur, Philippe Tardif-Michaud.

Le service est offert sans frais aux utilisateurs puisque l’entreprise est rémunérée sous forme de commissions par les fournisseurs de services présents sur la plateforme.

MovingWaldo est née en 2015 des efforts de deux entrepreneurs québécois, Philippe Tardif-Michaud et Guillaume Lahoud. Elle est maintenant l’application web du déménagement la plus utilisée au Canada.