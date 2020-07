Quelque 400 personnes se sont rassemblées sur le terrain de l’école secondaire Pierrefonds Comprehensive samedi dernier afin de participer à une manifestation contre le racisme. Des discours et des performances ont été données par des jeunes, des policiers, des politiciens, des membres de la communauté ainsi que d’organisations communautaires et Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC).

Parmi les personnes ayant pris la parole, on retrouve notamment le député provincial de Robert-Baldwin, Carlos Leitão et le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis. À la fin de l’évènement, les participants se sont placés en position agenouillée le temps d’une photo officielle pour promouvoir la cohésion et l’entraide.