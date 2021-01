L’Île-Bizard: les approches du traversier vers Laval seront réaménagées

Afin de faciliter l’accès au traversier entre L’Île-Bizard et Laval, les approches du côté montréalais seront réaménagées. La configuration actuelle sur la rue Latraverse rend l’embarquement et le débarquement difficiles pour les usagers.

«Le traversier est de plus en plus utilisé. Quand il y a beaucoup de monde qui veulent le prendre, les gens se mettent sur le chemin Dutour et bloquent la rue un peu. Ils empêchent la circulation normale», indique le maire de l’arrondissement, Normand Marinacci.

La situation des automobilistes qui descendent à L’Île-Bizard et empruntent le chemin Bord-du-Lac serait également problématique.

«Quand on sort du traversier pour se diriger vers l’ouest, il faut presque faire un demi-tour et empiéter sur l’autre côté de la rue, souligne M. Marinacci. On va faire en sorte que les gens puissent entrer sur le chemin Bord-du-Lac de la bonne façon.»

Des accotements devraient aussi être ajoutés pour empêcher les automobiles en attente de nuire à la circulation.

Échéancier

Aucun échéancier précis n’a été établi pour le projet. «Tout va dépendre des plans et devis. Je ne peux m’avancer si ce sera cette année ou l’année prochaine. Pour l’instant, on progresse», explique le maire.

La firme montréalaise AXOR Experts-Conseil a été mandatée pour réaliser les plans et devis, au coût de près de 51 700$. L’arrondissement a dû accorder un montant additionnel de 11 400$, la semaine dernière, afin de défrayer les coûts d’une étude écologique qui n’était pas prévue. Celle-ci était nécessaire afin d’obtenir les autorisations du ministère de l’Environnement avant les travaux.

D’une capacité de 6 véhicules pour un total de 34 passagers, le traversier entre Laval-sur-le-Lac et L’Île-Bizard, en service d’avril à novembre de 6h à minuit, est de plus en plus populaire. Le tarif est de 4,75 $ et aucune réservation n’est requise.