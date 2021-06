Projets du budget participatif dans vos arrondissements

Jusqu’au 11 juillet, les citoyens peuvent voter pour leur projet préféré dans le cadre du budget participatif de Montréal.

La Ville réserve 10 M$ pour son budget participatif. Une première dans son histoire.

Le but ? Définir l’avenir de Montréal et contribuer à sa transition écologique. Les citoyens pouvaient ainsi proposer des projets dans les volets suivants: Mobilité durable et active, Verdissement et biodiversité, Agriculture urbaine et alimentation, ou encore Milieux de vie inclusifs.

De janvier à mai 2021, les propositions ont été triées et leur faisabilité a été examinée. Désormais les Montréalais peuvent voter pour leurs 5 projets favoris parmi les 35 retenus. Les plus populaires recevront une aide financière, dans le respect des 10M$ alloués au budget participatif. «Le projet qui obtient le plus de points gagne. S’il reste des sommes disponibles : le prochain projet le plus populaire équivalent aux sommes restantes est accepté et ainsi de suite», précise le site web Réalisonsmtl.ca.

La rédaction vous propose ainsi de découvrir les idées proposées dans les arrondissements de l’Ouest-de-l’Île.

Vélostations de proximité

Ce premier projet concerne l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Il propose d’installer des abris pour vélos, multifonctionnels. Les utilisateurs profiteraient d’un branchement électrique, d’outils de réparation et de points de détente et de rafraîchissement. Ces derniers seraient placés principalement près de stations de métro, train, autobus et des écoles et permettraient d’encourager les citoyens à utiliser leur vélo et de pouvoir les garer en toute sécurité.

Parcours riverain Gouin

Cette idée concerne les arrondissements de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro. Elle propose plusieurs interventions pour verdir le parcours riverain Gouin qui relie cinq arrondissements le long de la rivière des Prairies afin de favoriser la biodiversité.

Les mini-forêts de Montréal

Voici un projet qui concerne Pierrefonds-Roxboro: la création de sept mini-forêts (dans cet arrondissement et ailleurs). Elles seraient aménagées dans des parcs locaux ou des espaces municipaux. Au total, ce n’est pas moins de 1200 m2 de forêts qui seraient ainsi rajoutés à Montréal. De quoi largement augmenter la biodiversité de la ville et offrir un refuge à certaines espèces animales.

Des jardins renouvelés pour Montréal

Cette proposition, dans laquelle est inclus l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, aidera à améliorer le réseau des jardins communautaires et collectifs de Montréal. Comment? Grâce à la rénovation des jardins existants,en ajoutant des points d’eau et des chalets par exemple, ou à la création de nouveaux.

De l’eau dans ta gourde

Encore un projet auquel souhaite prendre part l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Le but est simple: ajouter plus de 125 fontaines d’eau dans des lieux actuellement mal desservis. L’objectif est d’encourager les citoyens à utiliser des gourdes et à réduire la consommation des bouteilles d’eau en plastique à usage unique.

Mobilier festif, inclusif et sécuritaire

Voilà un projet qui concerne l’ensemble des arrondissements de Montréal et ses alentours. Afin de rendre les évènements de quartier plus inclusifs, il propose de bonifier l’offre des équipements municipaux pour les personnes atteintes d’un handicap. Par exemple: l’ajout de rampes inclinées amovibles, d’un système d’aide à l’audition sur scène et de tapis en caillebotis adaptés aux personnes à mobilité réduite.