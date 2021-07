Mesures pour la sécurité routière sur le boulevard Lalande

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a organisé une séance du conseil municipal extraordinaire, le 19 juillet, afin d’édicter une ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite de 40 km/h à 30 km/h sur le boulevard Lalande.

Cette décision fait suite à l’accident survenu à la fin de mois de juin. Angelica John, 15 ans, est décédée fauchée par un SUV alors qu’elle se rendait à l’arrêt d’autobus scolaire.

Le boulevard Lalande est une étroite route panoramique sans accotement ni trottoir où la vitesse est normalement limitée à 40 km/h. Il est situé dans une zone résidentielle. Quelques semaines avant la tragédie, un conducteur était entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec, plus loin sur cette même route.

«L’arrondissement a décidé d’apporter des mesures additionnelles de régulation de la vitesse sur le boulevard Lalande», a déclaré le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, pendant la séance de conseil. «Les travaux consistent à remplacer les panneaux de signalisation de vitesse par des panneaux de vitesse 30 km/h.

Il y aura des installations de nouvelles balises affichant 30 km/h et la construction de deux dos d’âne permanents.» Selon lui, les travaux devraient être terminés durant le mois d’août. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) interviendra plus régulièrement dans le secteur, afin de faire respecter les nouvelles mesures. «De plus, des affichages de vitesse seront installés pour sensibiliser les automobilistes», ajoute Mr Beis.

Un mandat d’études sur la possibilité de réaménager le boulevard Lalande sera octroyé à une firme. L’entreprise aura pour mission de transmettre ses recommandations à l’arrondissement afin de rendre le boulevard sécuritaire pour les piétons, coureurs, cyclistes et automobilistes. Mais il faudra qu’elle prenne en compte la présence des éléments alentour: les plans d’eau à proximité, et les poteaux d’Hyrdro-Québec.

Présence du SPVM accrue

En vue des changements de vitesse sur le boulevard Lalande, la municipalité de Pierrefonds-Roxboro promet une plus grande présence du SPVM sur les lieux.

«Il faut aussi comprendre que les ressources ne sont pas illimitées. Ils font le nécessaire, mais s’il y a des secteurs problématiques on va demander au commandant et ses équipes de nous donner plus de présence», a expliqué Jim Beis lors de la séance du conseil.

En amont de ces changements, la municipalité devra cependant travailler main dans la main avec le gouvernement. En effet, une partie du boulevard Lalande se trouve dans la zone d’intervention spéciale à la suite des inondations de 2017. Cela veut dire que des règles particulières se substituent à la réglementation locale et régionale d’aménagement et d’urbanisme.

Le boulevard Lalande ne sera sans doute pas la seule zone à bénéficier de changements. Selon la municipalité, une analyse pour trouver des solutions à long terme en matière de sécurité routière est en cours. De nouveaux changements pourraient donc concerner d’autres secteurs de Pierrefonds-Roxboro.