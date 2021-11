Retour de la zoothérapie au centre de vaccination Gerry-Robertson

La zoothérapie est de retour au site de vaccination du centre communautaire Gerry-Robertson, dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Jusqu’à la mi-décembre, tous les mardis et les jeudis, entre 16 h 30 et 19 h 30, les personnes anxieuses à l’idée de recevoir leur première ou leur deuxième dose pourront profiter de compagnons canins pour les mettre en confiance et les aider à se détendre durant leur inoculation. Le service est offert en collaboration avec la Corporation des zoothérapeutes du Québec.

De l’aromathérapie et la vaccination en privé sont aussi disponibles pour encourager les personnes encore craintives à relever leur manche.

L’utilisation de la zoothérapie, qui avait d’abord été offerte en juin, soit au début de la vaccination des adolescents, et puis en août, est très bien accueillie par la clientèle. « Le service a été un gros succès, notamment auprès des jeunes, explique la relationniste du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Mélanie Araos. Nous avons depuis reçu beaucoup de demandes pour réitérer l’expérience, dont plusieurs qui ne venaient pas de notre territoire ni même de Montréal. C’est pourquoi nous voulions de nouveau offrir ce service. »

Centre communautaire Gerry-Robertson (9665, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds-Roxboro)

Du 2 novembre à la mi-décembre

Mardi et jeudi, de 16 h 30 à 19 h 30