Aire ouverte: cap sur la santé des jeunes

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île (CIUSSS-ODIM) fait appel aux jeunes de Dorval-Lachine-LaSalle et du West Island afin de concevoir le projet Aire ouverte. Les résidents âgés de 12 à 30 ans sont invités à répondre à un sondage en ligne afin d’améliorer la qualité des services qui leur sont destinés.

Une approche intégrale adaptée

Le questionnaire anonyme est disponible en français, anglais, espagnol, chinois et arabe. Les jeunes de 12 à 30 ans y sont invités à décliner leurs origines, leur identité de genre et les besoins qu’ils éprouvent dans les différentes sphères de la santé. Le formulaire en ligne sonde les répondants sur les services utilisés et ceux qu’ils souhaiteraient voir en matière de santé mentale, physique, sexuelle, sociale et spirituelle. Il y est aussi question des outils existants pour leur intégration scolaire et professionnelle, et pour surmonter les problèmes liés aux dépendances et aux abus de substances.

Les participants ont jusqu’au 28 février 2022 pour se faire entendre et, en même temps, participer à un tirage pour gagner une tablette s’ils désirent laisser leur adresse courriel de façon confidentielle. Le sondage est également destiné aux proches aidants des jeunes de 12 à 25 ans de la communauté desservie par le CIUSSS-ODIM.