20$M pour venir en aide aux juifs ukrainiens

La Fédération Combined Jewish Appeal (CJA) a lancé avec ses collaborateurs un appel aux dons avec l’objectif de récolter 20 M$ pour venir en aide à la communauté juive ukrainienne.

L’argent récolté permettra d’aider les membres de la communauté à faire leur aliyah (immigration) en Israël ainsi qu’à sécuriser la communauté et les institutions locales tout en maintenant des services d’aide sociale.

«Nous sommes partie prenante d’une campagne internationale qui vise à fournir de l’aide humanitaire pour apaiser les souffrances et protéger la communauté juive ukrainienne de même que les Juifs des pays voisins», a déclaré dans un communiqué le chef de la direction de la Fédération CJA, Yair Szlak,a dont un des bureaux se situe à Dollard-des-Ormeaux.

Les dons permettront aussi d’assister les personnes déplacées à l’intérieur du pays tout en mettant à leur disposition des solutions d’hébergement temporaire. La Fédération CJA espère aussi pouvoir acheter des téléphones satellites pour conserver une communication locale, mais aussi pour protéger cinq écoles juives et former du personnel sur place.

Selon lui, plus d’un millier de membres de la communauté ont déjà répondu à l’appel aux dons permettant de récolter déjà près de 500 000 $. Il a cependant souligné que plus de ressources sont nécessaires, et ce, «de toute urgence».

La Fédération CJA explique aussi que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) collabore avec les agences gouvernementales pour s’assurer que les réfugiés juifs qui le désirent puissent venir à Montréal.