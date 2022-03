Dominique Fils-Aimé, Ariane Roy et «Les Hardings» à la Salle Pauline-Julien

Les autrices-compositrices-interprètes Dominique Fils-Aimé et Ariane Roy, toutes deux nommées Révélation Radio-Canada au courant des cinq dernières années, seront de passage à la Salle Pauline-Julien de l’Ouest-de-l’Île en avril.

Le vendredi 8 avril, Dominique Fils-Aimé présentera Three Little Words, le dernier chapitre soul, paru en 2021, de sa trilogie inspirée par les héritages de la musique afro-américaine. Son dernier album Stay Tuned! avait gagné le prix de l’album jazz de l’année au gala de l’ADISQ 2019 et aux Juno 2020. Le spectacle est aussi offert en diffusion virtuelle.

Puis, le jeudi 14 avril, Ariane Roy, Révélation Radio-Canada 2021-2022, offrira la pop alternative envoûtante de son premier album Medium plaisir, paru en février dernier. Finaliste aux Francouvertes 2020, la jeune autrice-compositrice-interprète y fait part des hauts et des bas de sa vingtaine, du passage de l’adolescence à la vie adulte et des multiples nuances de l’amour.

Le vendredi 22 avril, ce sera l’occasion d’une rencontre entre chansons autochtones et allochtones. Les Chansons rassembleuses, ou Nikamu Mamuitun en innu, est le projet de création d’auteurs-compositeurs-interprètes québécois, quatre allochtones et quatre autochtones, dont les compositions se mélangent et se métissent. Florent Vollant et Marc Déry ont agi comme mentors pour les artistes durant le processus de création.

Du côté des arts dramatiques, le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui présentera Les Hardings, création de docu-fiction inspirée de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, le vendredi 29 avril. La pièce d’Alexia Bürger, jouée pour la première fois en 2018, s’interroge sur le conformisme et la part de responsabilité des individus face au dérèglement du monde, selon le point de vue de trois hommes portant le même nom: Thomas Harding.

Pour la programmation complète : pauline-julien.com/evenements/.