Du nouveau pour l’application bciti de Beaconsfield

Après bciti, la Ville de Beaconsfield passe à bciti+, une version améliorée de l’application déjà existante, qui permet aux habitants de se tenir informés des actualités de la communauté.

Comme sa prédécesseur, Bciti+ est aussi une plateforme numérique qui permet, entre autres, de recevoir des avis et des nouvelles importantes de la Ville par courriel ou par texto, télécharger le calendrier des collectes, connaître les heures d’ouverture des différents services municipaux comme l’hôtel de ville, la Bibliothèque ou les Travaux publics, ou encore faire des requêtes et participer à des consultations publiques.

Mais cette nouvelle version disponible à partir de l’application mobile pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs, propose de nouvelles fonctionnalités plus modernes et plus complètes pour les riverains utilisateurs de la commune de l’Ouest-de-l’île.

L’interface bciti+. Crédits: Bicit+.

Le module Ma famille permet de gérer et lier son profil à ceux de ses enfants, de son conjoint ou d’autres membres de sa famille. Avec le module Ressources, il est possible d’accéder rapidement à différents articles et guides pour obtenir les permis et certificats, et le flux d’informations Quoi de neuf résumera les nouvelles du moment de la communauté à connaître.

Au cours des prochains mois, la Ville de Beaconsfield précise que d’autres services seront ajoutés à la plateforme, entre autres une carte citoyenne numérique offrant un accès direct à son dossier personnel sécurisé, dont les inscriptions aux activités des loisirs ou de la bibliothèque.

En cas de problème technique ou de questions sur la plateforme, il est possible d’envoyer un message à bciti@beaconsfield.ca, ou de se présenter à la Bibliothèque ou à l’hôtel de ville pour parler à un membre du personnel.