Une histoire à découvrir au Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue

Situé à l’extrême ouest-de-l’île de Montréal et aménagé sur un site historique exceptionnel, le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue qui relie le lac Saint-Louis au lac des Deux Montagnes est devenu une destination très achalandée. De nombreux visiteurs viennent y explorer les vestiges historiques pour découvrir de quelle façon ce lieu a joué un rôle prépondérant dans le développement commercial et touristique du Canada, durant la seconde moitié du 19e siècle.

Le premier canal et la première écluse, ouvrage d’art hydraulique qui permet aux bateaux de franchir des dénivellations d’un cours d’eau, ont été construits entre 1840 et 1843. Le quai du Gouvernement, situé au pied de la rue Saint-Pierre, fut aménagé vers 1850 pour être utilisé à la fois par les bateaux de voyageurs et de marchandises. Tout au long de la voie d’eau, des panneaux avec des explications retracent les 150 années d’histoire du canal. Le canal et l’écluse actuels ont été aménagés entre 1875 et 1882, parallèlement aux anciens, mais avec de nouvelles cales où les citoyens peuvent arrimer leurs bateaux.

Aujourd’hui, des plaisanciers d’un peu partout dans la province, mais aussi en provenance des États-Unis, traversent chaque été le canal et empruntent allégrement cette belle écluse qui fait la fierté de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et pour profiter pleinement des attraits, notamment les restaurants et commerces qui bordent le canal, les plaisanciers s’amarrent et passent même la nuit à bord de leur bateau. Avec ses nombreuses aires de verdure, le site est aussi idéal pour pique-niquer ou simplement savourer les rayons de soleil d’une belle journée d’été. Reconnues pour la qualité de ses commerces, la rue Sainte-Anne et la promenade de bois longeant le lieu historique du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue sont l’âme du village de Sainte-Anne-de-Bellevue.

D’autres activités nautiques sont aussi possibles tout près du canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, comme pagayer sur une planche à pagaie, en kayak ou en canot avec Paddle Mac, situé sur le campus Macdonald de l’université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour profiter des eaux du lac Saint-Louis. Et, depuis l’été 2015, Parcs Canada a installé une série de chaises Adirondack rouges au canal de Sainte-Anne-de-Bellevue afin que les visiteurs puissent profiter de vues imprenables sur le lac Saint-Louis.

L’écluse de Sainte-Anne-de-Bellevue

L’écluse historique de Sainte-Anne-de-Bellevue est aussi une attraction pour les curieux qui observent les manœuvres d’opération de l’écluse en déambulant sur la promenade en bois qui borde la voie d’eau. En été, les alentours du canal s’animent avec ses nombreux visiteurs grâce à ses restaurants, terrasses et espaces verts, une popularité qui fait de son écluse la voie navigable la plus fréquentée au Québec.

L’écluse historique de Sainte-Anne-de-Bellevue. Crédits: Métro Média-Chantal Lecours.

Un fish and chips de Peter’s Cape Cod

Peter’s Cape Cod est une adresse conseillée aux amateurs de fruits de mer. Ce restaurant de Sainte-Anne-de-Bellevue propose des poissons frits ou grillés accompagnés de salades et de frites, des beignets de calmars ou encore de fameux fish and chips, d’autant plus appréciés lorsqu’ils sont servis à la terrasse de l’établissement situé au bord de l’eau.

Le restaurant Peter’s Cape Cod. Crédits: Métro Média-Chantal Lecours.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.