Patricia Empsall: des papillons dans le cœur

Depuis 10 ans, Patricia Empsall est bénévole à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, située à Kirkland. Cette retraitée de 78 ans, particulièrement impliquée dans la communauté, a créé il y a quelques années un évènement de lâcher de papillons afin de lever des fonds pour la résidence tout en rendant hommage aux êtres chers perdus.

«La philosophie de la Résidence Teresa-Dellar m’a toujours attirée, comme le fait que tout le monde mérite de venir au monde dans la compassion et l’amour, et de quitter le monde de la même manière», explique sobrement Patricia Empsall, qui est impliquée depuis une dizaine d’années au sein de l’organisme fournissant des soins gratuits pour les personnes en fin de vie.

Dans la résidence, Patricia Empsall endosse chaque jeudi la fonction de réceptionniste, et elle s’occupe aussi parfois du jardin.

«Je pense que c’est très apaisant [de travailler dans la résidence]. J’y trouve un certain calme, une certaine paix.»

Retraitée depuis 16 ans, cette ancienne employée de la compagnie Pfizer Canada, résidente de Dollard-des-Ormeaux, profite de son temps libre pour venir en aide aux personnes autour d’elle. Elle a également été impliquée auprès de la Société canadienne du cancer et de la Marche Myélome Multiple.

J’aime beaucoup m’impliquer comme bénévole. Je trouve que ça amène quelque chose au monde. […] C’est très important de donner Patricia Empsall

Des papillons pour aider

Il y a cinq ans, Patricia Empsall a décidé de mettre en place un évènement annuel de lâcher de papillons. Ce geste symbolique accompagne les personnes qui ont perdu un être cher, et qui souhaitent lui rendre hommage. Depuis quelques années, Patricia Empsall participait à un lâcher de papillons organisé par une résidence de soins palliatifs de l’Ontario pour honorer sa petite fille décédée il y a 10 ans dans un accident de voiture.

«Je me suis alors demandé pourquoi je faisais ça en Ontario, alors que je pouvais le faire dans mon quartier.»

Le lâcher de papillons – Gracieuseté/Résidence Teresa Dellar

Elle a donc mis en place l’évènement en 2018, qui a permis en 5 ans de libérer plus de 1600 papillons et de récolter plus de 50 000 $ pour la résidence.

Depuis, le lâcher annuel réunit plusieurs dizaines de familles au parc du Centenaire de Dollard-des-Ormeaux. Elles peuvent profiter de diverses activités connexes, comme un atelier de maquillage pour les enfants.

«Cette année, une dame m’a approchée pour me dire que sa famille était touchée par l’évènement. Elle avait les larmes aux yeux. Je me suis dit que cette initiative en valait la peine.»

Patricia Empsall compte continuer à s’impliquer dans la résidence et espère refaire un lâcher de papillons l’an prochain. En attendant, elle participera au tournoi de golf organisé par la résidence Teresa-Dellar le 29 août prochain.