Un nouveau rendez-vous estival fait son entrée à Pointe-Claire

Cette année marquera la première édition des « journées de Pointe-Claire – Ensemble on fête! », un rassemblement annuel d’activités estivales pour faire découvrir la diversité de la culture et des territoires de la municipalité.

Du 10 au 14 août, les parcs et centres municipaux de la ville de Pointe-Claire déborderont d’activités sportives, historiques, ludiques, culinaires et musicales.

Totalement gratuites à l’entrée, ces activités estivales incluent notamment une foire gastronomique et familiale, du cinéma sous les étoiles, des séances de danse et des activités sportives rafraîchissantes dans le lac et les piscines de la municipalité.

Une animation ambulante égaiera les parcs de Pointe-Claire et des concerts seront aussi organisés aux quatre coins de la municipalité pour faire bouger tant les amateurs de danse que de musique. Finalement, les deux nouveaux circuits à vélo Bord-du-lac et Sunnyside inviteront les cyclistes à allier sports et arts en faisant découvrir les œuvres d’art publiques de Pointe-Claire.

La programmation complète et la carte des événements sont disponibles sur le site de la ville de Pointe-Claire.