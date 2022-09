Le Marché des artisans vous attend le 24 septembre

Situé au Parc Centennial, 288 boul. Beaconsfield, le Marché des artisans sera ouvert de 12h à 17h le 24 septembre prochain. Sa principale mission vise à soutenir l’économie locale ainsi que les commerçants et artisans locaux.

Ce n’est pas la variété qui manque puisque «des fleurs, de la nourriture et des boissons fraîches et artisanales, des vêtements, des accessoires, des bijoux, des articles ménagers, et bien plus» seront disponibles sur place. Tous ces produits sont conçus localement et par des citoyens du coin.

Parmi eux, on retrouvera AmeliArt, un duo composé d’Amélie et sa mère Francesca, toutes deux artistes. Elles proposeront, entre autres, des toiles et des tasses artistiques. Si les œuvres du duo ne remplissent pas votre salon, il y aura aussi celles de LK Glickman, artiste de peintre. Pour se remplir l’estomac, vous pourrez vous tourner vers Bobbie’s home preserves qui concocte des confitures faites avec amour. Finalement pour les créations de bois, c’est Mighty oaks woodworking qui vous servira, pour les fleurs, ce sera Beau blooms et pour les bijoux, Heather Boyd wire.

Dans le cadre de ce marché des artisans, il y aura même des peluches artisanales pour les enfants faites par Liu liu toys!